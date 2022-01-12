В многоквартирном доме в Лоде обнаружили взрывчатку: жители эвакуированы

В полицию поступило сообщение о подозрительном предмете на крыше дома, который предположительно является взрывчаткой.

Жители многоквартирного дома в районе центра города Лод были эвакуированы в среду из-за подозрений в том, что на крыше было заложено взрывное устройство.

Об этом сообщает Israel National News.

Полиция прибыла в здание, расположенное на улице Эли Хакоэн в Лоде, после сообщений о подозрительном предмете на крыше одного из домов. Сотрудники полиции обнаружили предмет, который предположительно является взрывным устройством.

Жильцов эвакуировали из здания, чтобы полицейский сапер смог нейтрализовать угрозу и предотвратить опасность, если объект действительно окажется взрывчаткой.

После того, как сапер выполнил свою задачу, израильская полиция начала расследование обстоятельств.

Первоначальное расследование показало, что предположительно предмет был оставлен суданским гражданином, проживающим в здании. Сейчас проводятся расследования относительно того, был ли объект взрывным устройством и как он оказался на крыше.

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