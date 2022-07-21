В Петах-Тикве напали на охранника супермаркета

Двое подозреваемых напали на охранника в Петах-Тикве и украли огнестрельное оружие. Полиция разыскивает подозреваемых и собирает улики на месте происшествия.

Согласно сообщениям полиции в четверг утром, двое подозреваемых прибыли в супермаркет в Петах-Тикве и напали на охранника магазина, украв его пистолет, прежде чем скрыться с места происшествия.

Детективы из полицейского участка Петах-Тиквы начали расследование и в настоящее время разыскивают подозреваемых и собирают улики на месте происшествия.

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