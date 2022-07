В Тель-Авиве прошла еще одна акция в поддержку американок после решения Верховного суда США по абортам

4 июля в Тель-Авиве прошла еще одна демонстрации против недавнего постановления Верховного суда США об отмене знаменательного решения 1973 года по делу Роу против Уэйда, которое ранее гарантировало права женщин на аборты.

Израильтяне пришли с плакатами и подготовленными лозунгами.

Как видим на фото, женщина с девочкой держат плакаты с надписью на английском «Моя дочь должна иметь больше прав, чем я (не меньше!)» и «Мое тело — мой выбор».

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Женщина держит табличку с надписью на английском языке «Регулируй сперму».

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

«Верховный суд нарушает мою религиозную свободу как еврейки и американки», — гласит надпись на еще одном плакате.

