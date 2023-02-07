Валютные резервы приближаются к историческому рекорду — Банк Израиля

Валютные резервы Израиля на конец января 2023 года составляли 201 миллиард долларов, что на 6,782 миллиарда долларов больше, чем на конец декабря 2022 года.

Об этом сообщает портал Globes со ссылкой на данные Банка Израиля.

Отмечается, что уровень резервов по отношению к ВВП составил 39%.

«Это увеличение стало результатом переоценки резервов на 5,631 миллиарда долларов, государственных переводов из-за рубежа на общую сумму 1,110 миллиарда долларов и трансфертов частного сектора на общую сумму 41 миллион долларов», — говорится в сообщении.

Как известно, валютные резервы Израиля достигли рекордных 213 миллиардов долларов в декабре 2021 года.

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