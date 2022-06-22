В Тель-Авиве прошла массовая йога-сессия: опубликованы яркие фото

09:49, 22 июня 2022
Фоторепортажи, Спорт
Йога фото
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил ООН отмечать Международный день йоги 21 июня, так как это самый длинный день в году в Северном полушарии и имеет особое значение во многих частях мира.

Израильтяне участвовали в массовом занятии йогой по случаю 8-го Международного дня йоги в израильском прибрежном городе Тель-Авив 21 июня 2022 года.
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Около восьми лет назад премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил 21 июня Международным днем ​​йоги. Идея была воспринята с распростертыми объятиями по всему миру, поэтому практикующие со всего мира отмечают в этот день свою признательность йоге пением, выполнением поз, медитацией и даже поеданием индийской пищи.

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В Тель-Авиве, городе, давно полюбившем йогу, этот день был ознаменован масштабным мероприятием в сотрудничестве с муниципалитетом Тель-Авива.

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Мероприятие началось в 18:30 с пения мантр. После церемонии в присутствии посла Индии в Израиле и мэра Тель-Авива-Яффо была проведена сессия йоги.

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Наконец, самый длинный день в году завершилось выступлением ди-джея.

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Мероприятие также сопровождалось блюдами индийской кухни.

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Автор материала:
Ирен Давид
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