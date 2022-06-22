В Тель-Авиве прошла массовая йога-сессия: опубликованы яркие фото

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил ООН отмечать Международный день йоги 21 июня, так как это самый длинный день в году в Северном полушарии и имеет особое значение во многих частях мира.

Израильтяне участвовали в массовом занятии йогой по случаю 8-го Международного дня йоги в израильском прибрежном городе Тель-Авив 21 июня 2022 года.

Embed from Getty Images

Около восьми лет назад премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил 21 июня Международным днем ​​йоги. Идея была воспринята с распростертыми объятиями по всему миру, поэтому практикующие со всего мира отмечают в этот день свою признательность йоге пением, выполнением поз, медитацией и даже поеданием индийской пищи.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

В Тель-Авиве, городе, давно полюбившем йогу, этот день был ознаменован масштабным мероприятием в сотрудничестве с муниципалитетом Тель-Авива.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Мероприятие началось в 18:30 с пения мантр. После церемонии в присутствии посла Индии в Израиле и мэра Тель-Авива-Яффо была проведена сессия йоги.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Наконец, самый длинный день в году завершилось выступлением ди-джея.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images