В Тель-Авиве прошла массовая йога-сессия: опубликованы яркие фото

Израильтяне участвовали в массовом занятии йогой по случаю 8-го Международного дня йоги в израильском прибрежном городе Тель-Авив 21 июня 2022 года.
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Мероприятие также сопровождалось блюдами индийской кухни.
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