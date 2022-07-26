Песков: Ситуация с Еврейским агентством не должна быть политизирована

Пресс-секретарь владимира путина, дмитрий песков, заявил, что Еврейское агентство было закрыто в связи с «несоблюдением российского законодательства».

Кремль утверждает, что закрытие местных отделений агентства, занимающегося оформлением еврейской иммиграции в Израиль, не должно быть «политизировано», называя это чисто юридическим вопросом.

На прошлой неделе московский суд неожиданно заявил, что министерство юстиции потребовало «расформировать» Еврейское агентство из-за неопределенных юридических нарушений.

«Ситуация не должна политизироваться или проецироваться на все российско-израильские отношения», — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля дмитрий песков*.

«Есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства, — добавил он. — К этой ситуации нужно относиться очень аккуратно».

Ранее Курсор писал, что президент Ицхак Герцог выступил с речью и заговорил о кризисе в израильско-российских отношениях. «Чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше», — отметил он.

Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

Наша редакция писала, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.