СМИ: В США требуют объявить рф государством-спонсором терроризма

Парламент США требует от своего правительства признать россию* государственным спонсором терроризма.

В частности, на этой неделе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась с таким требованием к госсекретарю Энтони Блинкену. Если администрация откажется, сказала она, в противном случае это сделает сам Конгресс.

«Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не должен принять закон, фактически определяющий россию как государство-спонсора терроризма», — цитируют СМИ помощника демократов.

Источник добавил, что проведение закона через Конгресс — более сложный путь, чем решение госсекретаря. Но это даст администрации политическое прикрытие.

«Курсор» писал ранее, что лавров заявил о том, что российская федерация изменит географические цели войны и не станет ограничиваться территорией Донбасса, а будет «освобождать» и ряд других областей Украины.

Еще мы писали, что по словам лаврова, россия не нападала на Украину, но вынуждена была начать «специальную операцию», потому что Запад «занимался преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!