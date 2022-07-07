Пять израильских знаменитостей, которые поразили мир своей красотой

Люди публичных профессий должны следить за своим внешним видом, ведь на них смотрят, им подражают и обсуждают, а значит их лицо, по сути, является визитной карточкой. Об этом точно знают эти израильские знаменитости, ведь они смогли добиться невероятного успеха и покорить мир своей красотой.

Подборкой поделилось издание FB.

Галь Гадот

Популярная израильская актриса, сыгравшая главную роль в фильмах «Чудо-женщина» и «Смерть на Ниле», обладает хорошими внешними данными. Она получила мировую популярность благодаря своему таланту. Галь Гадот отметила, что старается выбирать роли, в которых хочет показать сильную сторону женщины и то, как она может справляться с различными трудностями.

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Нета Альхимистер

Израильская модель и соучредитель бренда купальников BaNaNhot. Девушка является третьей по популярности звездой Instagram в Израиле, число подписчиков которой уступает только Галь Гадот и Бар Рафаэли.

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Бар Рафаэли

Израильская модель Bar Refaeli — международная знаменитость, известная своей очаровательной внешностью, общественной поддержкой социальных проблем и инвестициями в бизнес по всему Израилю.

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Майкл Льюис

Израильский актер и фотомодель, который в 2022 году, по версии журнала People, стал одним из 25 самых сексуальных мужчин мира. Он появлялся на показах мод Кастро и был на обложках нескольких израильских журналов. В 2017 году Льюис основал популярный бренд смузи и напитков для здоровья Juice Box в прибрежном средиземноморском городе Тель-Авив.

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Бар Пали

Израильская фотомодель, которая сначала сделала карьеру в модельном бизнесе, а потом решила развиваться и освоила также кино и телевидение. Бар Пали снялась в нескольких популярных фильмах и сериалах, в частности «Как я встретил вашу маму».

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«Курсор» писал ранее, каким актрисам удалось сохранить красоту после 60 лет.