Топ самых высокооплачиваемых игроков мирового футбола

Новый контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» привел к тому, что форвард присоединился к самым высокооплачиваемым звездам футбола.

Составлен рейтинг пяти самых высокооплачиваемых игроков мирового футбола.

Данными поделился британский портал The Football Faithful

5. Криштиану Роналду и Кевин Де Брюйне – 385 000 фунтов стерлингов в неделю.

Криштиану Роналду и Кевин Де Брюйне занимают пятое место среди самых высокооплачиваемых футболистов мира, каждый из которых получает еженедельную заработную плату в размере 385 000 фунтов стерлингов.

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4. Мохамед Салах — 400 000 фунтов стерлингов в неделю.

Сообщается, что новый контракт Мохамеда Салаха сделал 30-летнего игрока самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-лиге. Он подписал условия трехлетнего контракта на сумму 400 000 фунтов стерлингов в неделю.

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3. Неймар – 606 000 фунтов стерлингов в неделю.

Контракт Неймара на 606 000 фунтов стерлингов в неделю ставит его на третье место.

Рекордный для мира переход бразильского игрока в «Пари Сен-Жермен» необратимо изменил трансферный рынок как с точки зрения трансферных сборов, так и с точки зрения зарплат футболистов.

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2. Лионель Месси – 960 000 фунтов стерлингов в неделю.

Лионель Месси является вторым по величине игроком в мировом футболе, несмотря на то, что, как сообщается, прошлым летом ему сократили зарплату, когда он ушел из «Барселоны» в «ПСЖ».

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1. Кайлиан Мбаппе – 1 000 000 фунтов стерлингов в неделю.

Килиан Мбаппе обогнал своего товарища по команде и стал самым высокооплачиваемым игроком в игре этим летом после того, как отказался от предложения со стороны «Реала» подписать новый контракт.

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