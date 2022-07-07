Топ самых высокооплачиваемых игроков мирового футбола

Составлен рейтинг пяти самых высокооплачиваемых игроков мирового футбола.
Данными поделился британский портал The Football Faithful
5. Криштиану Роналду и Кевин Де Брюйне – 385 000 фунтов стерлингов в неделю.
Криштиану Роналду и Кевин Де Брюйне занимают пятое место среди самых высокооплачиваемых футболистов мира, каждый из которых получает еженедельную заработную плату в размере 385 000 фунтов стерлингов.
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4. Мохамед Салах — 400 000 фунтов стерлингов в неделю.
Сообщается, что новый контракт Мохамеда Салаха сделал 30-летнего игрока самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-лиге. Он подписал условия трехлетнего контракта на сумму 400 000 фунтов стерлингов в неделю.
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3. Неймар – 606 000 фунтов стерлингов в неделю.
Контракт Неймара на 606 000 фунтов стерлингов в неделю ставит его на третье место.
Рекордный для мира переход бразильского игрока в «Пари Сен-Жермен» необратимо изменил трансферный рынок как с точки зрения трансферных сборов, так и с точки зрения зарплат футболистов.
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2. Лионель Месси – 960 000 фунтов стерлингов в неделю.
Лионель Месси является вторым по величине игроком в мировом футболе, несмотря на то, что, как сообщается, прошлым летом ему сократили зарплату, когда он ушел из «Барселоны» в «ПСЖ».
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1. Кайлиан Мбаппе – 1 000 000 фунтов стерлингов в неделю.
Килиан Мбаппе обогнал своего товарища по команде и стал самым высокооплачиваемым игроком в игре этим летом после того, как отказался от предложения со стороны «Реала» подписать новый контракт.
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