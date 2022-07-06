Уимблдон-2022: топ лучших нарядов теннисисток

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Спорт, Фоторепортажи
уимблдон-2022: топ лучших нарядов теннисисток 6 июля, 2022
Фото: pixabay.com

Эксперт составила топ самых интересных и стильных костюмов на Уимблдоне, представленных крупными брендами. Отметим, что форма теннисистов на Уимблдоне должна быть почти полностью белой.

Когда дело доходит до моды Уимблдона, бренды, производящие спортивную одежду, стремятся представить инновационные силуэты, уникальные текстуры и изысканные ткани, чтобы их наряд выделялся среди всех других белых теннисных костюмов Уимблдона. Эксперт из журнала Women’s Tennis Blog показала лучшую одежду, представленную крупными теннисными брендами в эти две недели на турнире.

Мария Саккари: ансамбль Adidas.

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Анжелика Кербер: платье Adidas Parley London. 

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Паула Бадоса: майка Nike London Slam и юбка Nike London Slam.

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Винус Уильямс: ансамбль из последней коллекции EleVen.

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Каролина Плишкова: Fila White Line. 

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Айла Томлянович: Original Penguin.

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Автор материала:
Ирен Давид
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