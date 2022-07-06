Уимблдон-2022: топ лучших нарядов теннисисток

Фото: pixabay.com

Эксперт составила топ самых интересных и стильных костюмов на Уимблдоне, представленных крупными брендами. Отметим, что форма теннисистов на Уимблдоне должна быть почти полностью белой.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Ирен Давид