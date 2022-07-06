Уимблдон-2022: топ лучших нарядов теннисисток

Когда дело доходит до моды Уимблдона, бренды, производящие спортивную одежду, стремятся представить инновационные силуэты, уникальные текстуры и изысканные ткани, чтобы их наряд выделялся среди всех других белых теннисных костюмов Уимблдона. Эксперт из журнала Women’s Tennis Blog показала лучшую одежду, представленную крупными теннисными брендами в эти две недели на турнире.
Мария Саккари: ансамбль Adidas.
Анжелика Кербер: платье Adidas Parley London.
Паула Бадоса: майка Nike London Slam и юбка Nike London Slam.
Винус Уильямс: ансамбль из последней коллекции EleVen.
Каролина Плишкова: Fila White Line.
Айла Томлянович: Original Penguin.
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