Новый материал помогает диабетическим ранам быстро заживать

Исследователи из Ноттингемского университета открыли новый класс полимеров, которые могут передавать инструкции как иммунным, так и неиммунным клеткам, чтобы способствовать заживлению трудноизлечимых диабетических ран.
Результаты были опубликованы в Advanced Materials.
Заживление ран — это сложный биологический процесс , в котором участвуют различные типы клеток, работающие вместе, причем тип клеток, называемый фибробластами, играет решающую роль в формировании новой ткани, необходимой для заживления. Диабет может нарушить эти процессы в клетках, что замедлит заживление ран и сделает их трудно поддающимися лечению. Это может привести к инфекции и в крайних случаях к необходимости ампутации.
Эксперты из Школы наук о жизни и фармации исследовали 315 различных полимерных поверхностей, изучая разный химический состав каждой из них, пока не определили тип полимера, который активно стимулирует фибробласты и иммунные клетки, способствуя заживлению. Команда Инженерной школы изготовила маленькие частицы , поверхность которых украшена этим полимером. Эти частицы могут быть непосредственно нанесены на область раны.
Полимер — это химическое соединение, состоящее из молекул, связанных друг с другом в длинные повторяющиеся цепи. Эта структура придает полимерам уникальные свойства , которые можно адаптировать для различных целей. Используя полимерные микрочастицы, команда показала, как этот новый материал при доставке в рану на животной модели производит в три раза большую активность фибробластов в течение периода до 96 часов и обеспечивает закрытие раны более чем на 80%. Этот новый полимер можно наносить в качестве покрытия на стандартные раневые повязки для обеспечения быстрого и эффективного лечения.
«Это исследование является важным шагом на пути к созданию нового, недорогого и эффективного средства для лечения диабетических ран. Результаты, которые мы увидели, были достигнуты всего за одно применение, что может изменить ситуацию для пациентов, чье текущее лечение часто включает повторные процедуры, проводимые с помощью квалифицированных медицинских работников», — говорит профессор Амир Гаеммагами из Школы наук о жизни.
Ранее Курсор писал, что в США одобрили препарат для профилактики диабета. В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрили использование лекарства Циельд (Tzield), которое отсрочивает симптомы диабета первого типа.
Наша редакция писала, что врачи рассказали о полезных продуктах, повышающих риск диабета. Обычно эту болезнь связывают с нездоровым образом жизни — малоподвижным, с неправильным питанием и тому подобное. Но оказывается некоторые продукты могут существенно повышать риск развития болезни.
Напомним, что ученые нашли способ замедлить развитие диабета. Как выяснили специалисты, витамин D может замедлить развитие диабета второго типа, а также эффективен для профилактики заболевания.