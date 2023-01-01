Новый материал помогает диабетическим ранам быстро заживать

Ученые обнаружили новый материал, который можно наносить на диабетические раны, чтобы ускорить их заживление всего за одно применение.

Исследователи из Ноттингемского университета открыли новый класс полимеров, которые могут передавать инструкции как иммунным, так и неиммунным клеткам, чтобы способствовать заживлению трудноизлечимых диабетических ран.

Результаты были опубликованы в Advanced Materials.

Заживление ран — это сложный биологический процесс , в котором участвуют различные типы клеток, работающие вместе, причем тип клеток, называемый фибробластами, играет решающую роль в формировании новой ткани, необходимой для заживления. Диабет может нарушить эти процессы в клетках, что замедлит заживление ран и сделает их трудно поддающимися лечению. Это может привести к инфекции и в крайних случаях к необходимости ампутации.

Эксперты из Школы наук о жизни и фармации исследовали 315 различных полимерных поверхностей, изучая разный химический состав каждой из них, пока не определили тип полимера, который активно стимулирует фибробласты и иммунные клетки, способствуя заживлению. Команда Инженерной школы изготовила маленькие частицы , поверхность которых украшена этим полимером. Эти частицы могут быть непосредственно нанесены на область раны.

Полимер — это химическое соединение, состоящее из молекул, связанных друг с другом в длинные повторяющиеся цепи. Эта структура придает полимерам уникальные свойства , которые можно адаптировать для различных целей. Используя полимерные микрочастицы, команда показала, как этот новый материал при доставке в рану на животной модели производит в три раза большую активность фибробластов в течение периода до 96 часов и обеспечивает закрытие раны более чем на 80%. Этот новый полимер можно наносить в качестве покрытия на стандартные раневые повязки для обеспечения быстрого и эффективного лечения.

«Это исследование является важным шагом на пути к созданию нового, недорогого и эффективного средства для лечения диабетических ран. Результаты, которые мы увидели, были достигнуты всего за одно применение, что может изменить ситуацию для пациентов, чье текущее лечение часто включает повторные процедуры, проводимые с помощью квалифицированных медицинских работников», — говорит профессор Амир Гаеммагами из Школы наук о жизни.

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