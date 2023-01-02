По словам губернатора брянской области* александра богомазова, украинский беспилотник якобы атаковал объект энергоснабжения в климовском районе области. В результате атаки поселок остался без электричество.

«Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество», — сказал губернатор.

Однако он не стал уточнять название поселка, в котором произошел инцидент.

Также некоторые Telegram-каналы сообщили о взрыве.

Ранее Курсор писал, что в рф прогремели взрывы на военном аэродроме. В социальных сетях сообщают о взрывах в воронеже*, но пока официального подтверждения происшествия нет.

Взрывы на аэродроме в энгельсе: минобороны рф выпустило заявление. В российском городе энглельс, где находится военный аэродром, прогремело несколько взрывов.

Ранее Курсор сообщал, что на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв. В ночь на понедельник, 26 декабря, в энгельсе (российская федерация) на военном аэродроме произошел громкий взрыв, в результате которого начался пожар.

Курсор» писал ранее, что губернатор курской области рф роман старовойт 6 декабря заявил об атаке беспилотника на аэродром. В результате происшествия загорелся накопитель нефти, пострадавших нет.

Еще мы писали, что на территорию российской авиабазы ​​шайковка в калужской области залетел и взорвался неизвестный беспилотник.

Напомним, что в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя заявил, что произошла «внештатная ситуация».