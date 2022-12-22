Названы топ-7 продуктов для сохранения молодости

Особенно важно включить их в свой рацион женщинам после 35 лет.

Что нужно есть и какие продукты обязательны в рационе для поддержания молодости – это интересует многих. В первую очередь тех, кому чуть за 35 лет. Есть 7 позиций, которые, по мнению диетологов, продлевают молодость.

Об этом говорится в материале портала GreenPost.

Фруктовые смузи

Фруктовые смузи содержат антиоксиданты. Они способны предотвратить повреждение кожи свободными радикалами. Они также являются прекрасным способом избежать обезвоживания, что само по себе улучшает состояние кожи. Усилит эффект смузи семена конопли или авокадо.

Авокадо

Это феноменальный источник мононенасыщенных жирных кислот, которые могут помочь защитить кожу от преждевременного старения. Жирные кислоты омега-3, которых немало в авокадо, уменьшают сухость кожи.

Семена чиа

Еще один чемпион по содержанию жирных кислот омега-3. Семена чиа помогают уменьшить воспаление, а еще – поддерживать влагу в коже, что крайне важно для ее упругости и молодости.

Яйца

Прекрасный выбор для завтрака. В яйцах содержатся белок и витамин D, который защищает кожу от УФ-излучения. Тем более, что с возрастом способность нашего организма вырабатывать витамин D снижается. Поэтому важно употреблять его с пищей. Чтобы получить бонусные баллы против старения, ешьте яйца вместе с овощами: шпинатом, капустой или болгарским перцем.

Тофу

Тофу содержит белок, который является одним из строительных блоков клеток кожи, а также изофлавоны сои, значительно уменьшающие морщины и повышающие эластичность кожи. Тофу – хороший источник цинка, который предотвращает повреждение организма свободными радикалами и способствует восстановлению клеток.

Помидоры

В помидорах содержится ликопин — фитохимическое вещество, которое делает этот овощ полезным. Оно оказывает противовоспалительное действие и снижает чувствительность вашей кожи к УФ-излучению. Помидоры также богаты витамином B, который обладает антивозрастными свойствами и может защищать кожу от появления пигментных пятен, а также способствует восстановлению клеток.

Черника

У черники достаточно полифенолов, известных защитным действием, которое предотвращает ранние признаки старения кожи. Полифенолы могут действовать как солнцезащитный крем, помогая защитить клетки кожи от повреждения УФ-лучами, которое приводит к появлению морщин.

Как сообщал Курсор, диетолог рассказала женщинам, как продлить молодость после 40 лет.

Также Курсор писал о том, что назван фрукт, который помогает сохранить молодость.