Ученые нашли способ борьбы с одной из самых распространенных мутаций рака

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) нашли способ бороться с одной из самых распространенных мутаций, вызывающих рак . Новый препарат создает маркер «eat me», который может помочь иммунной системе или другим лекарствам найти и убить рак.

Исследование было опубликовано в журнале Cancer Cell.

Мутации в гене, называемом KRAS , связаны с 25% всех опухолей у людей , что ставит его на первое место в списке интересов ученых. Проблема в том, что белок KRAS традиционно трудно поддается лечению по нескольким причинам: во-первых, его поверхность слишком «гладкая», чтобы молекулы лекарств могли закрепиться на ней. К счастью, одно многообещающее лекарство под названием соторасиб, которое противостоит этому, в настоящее время проходит фазу 2 клинических испытаний.

Для нового исследования исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили способ воздействия на другие неудобные свойства белка KRAS, а именно на то, что он так похож на здоровую версию и действует внутри клеток, а не на поверхности, что затрудняет работу иммунной системы. распознавать мутации.

Команда обнаружила, что препарат под названием ARS1620 может помочь в решении обеих этих проблем. Молекула хорошо связывается с мутировавшими белками KRAS и не только блокирует их влияние на рост опухоли, но и вытягивает белок на поверхность клетки. Оказавшись там, белок и лекарство, связанные вместе, посылают сигнал, предупреждающий иммунную систему о необходимости атаки.

Затем команда проверила миллиарды человеческих антител, чтобы определить те, которые лучше всего распознают этот сигнал «eat me». Исследования изолированных белков, а также клеток человека выявили один, который был особенно эффективен при связывании как с AR1620 отдельно, так и при образовании комплекса с мутировавшим KRAS.

Исходя из этого, ученые разработали иммунотерапию на основе этого антитела. В лабораторных тестах на клетках альвеолярно-клеточной карциномы новая иммунотерапия в сочетании с AR1620 смогла ингибировать рост рака на 82% по сравнению с 44% для препарата без иммунотерапии. Интересно, что это работало даже тогда, когда опухоли ранее развили устойчивость только к AR1620.

Хотя исследование еще только начинается, команда говорит, что это многообещающее доказательство принципа борьбы с раком с использованием этой комбинации нацеливающего препарата и иммунотерапии.

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