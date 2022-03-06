Украинским рабочим не разрешают привезти семьи в Израиль

В Израиле, по официальной статистике, трудятся 4700 рабочих и еще около ста профильных специалистов из Украины. Позволить им «по гуманитарным причинам» ввезти временно родственников требует депутат Ибтисам Маръанна («Авода»), но Управление миграции при МВД отвечает отказом.

Парламентская комиссия по делам иностранных рабочих сегодня подтвердила, что украинские рабочие, которые сейчас находятся в Израиле, не смогут пригласить свои семьи в еврейское государство.

Согласно статистике, в Израиле на данный момент трудятся 4700 рабочих и примерно сотня профильных специалистов из Украины. Дать разрешение по гуманитарным причинам привезти родственников в Израиль требует депутат Ибтисам Маръанна из «Аводы».

Однако Управление миграции при министерстве внутренних дел ответило отказом.

При этом депутаты также требуют разрешить работникам забрать компенсацию, если они сейчас решат вернуться домой на территорию Украины. Стаж будет сохранен.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль начал создание полевого госпиталя в Украине.

Кроме того, наш сайт писал, что Украина еще ждет оборонительного оружия от Израиля.

Еще напомним, что споры израильтян по поводу войны Украины с РФ превращаются в жестокие драки.

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