В Мексике найдены уникальные артефакты ацтеков

Обширный тайник с ритуальными подношениями ацтеков, найденный под центром Мехико, рядом со ступенями того, что должно было стать самой святыней империи, позволяет по-новому взглянуть на доиспанские религиозные обряды и политическую пропаганду.

Об этом сообщает Reuters.

Запечатанные в каменных ящиках пять столетий назад у подножия храма, содержимое одного ящика, найденного точно в центре того, что было церемониальной круглой сценой, побило рекорды по количеству морских подношений как с Тихого океана, так и с побережья Мексиканского залива.

Археологи полагают, что ацтекские жрецы тщательно уложили эти подношения в коробку на возвышении для церемонии, на которой, вероятно, присутствовали тысячи восторженных зрителей под грохот барабанов.

«Чистая имперская пропаганда», — сказал ведущий археолог Леонардо Лопес Лухан и добавил, что в том же ящике археологи ранее нашли принесенного в жертву ягуара, одетого как воин, связанный с покровителем ацтеков Уицилопочтли, богом войны и солнца, до того, как пандемия COVID-19 вынудила приостановить раскопки более чем на два года.

Ранее не сообщавшиеся подробности включают обнаружение в прошлом месяце принесенного в жертву орла, находящегося в лапах ягуара, наряду с миниатюрными деревянными копьями и тростниковым щитом, найденным рядом с обращенным на запад кошачьим, у которого были медные колокольчики, привязанные к его лодыжкам.

Наполовину раскопанная прямоугольная коробка, относящаяся к периоду правления величайшего императора ацтеков Ауисотля, правившего с 1486 по 1502 год, теперь показывает таинственную выпуклость посередине под скелетом ягуара, указывающую на что-то твердое внизу.

«Что бы ни было под ягуаром, это нечто чрезвычайно важное. Мы на пороге великого открытия», — сказал Лопес Лухан.

Лопес Лухан, возглавляющий раскопки в месте, известном сегодня как Templo Mayor, считает, что в коробке может быть урна с кремированными останками Ауисотля, императора, чьи военные кампании расширили империю до современной Гватемалы, соединив побережье Тихого океана и Мексиканского залива.

На сегодняшний день ни одна королевская гробница ацтеков не была найдена, несмотря на более чем 40-летние раскопки вокруг Templo Mayor, где было найдено более 200 ящиков для подношений. Храм возвышался на высоту 15-этажного здания, прежде чем был снесен после испанского завоевания Мексики в 1521 году, а обломки скрыли многие из последних находок.

Джойс Маркус, археолог из Мичиганского университета, специализирующийся на древней Мексике, говорит, что недавно обнаруженные подношения проливают свет на «мировоззрение ацтеков, ритуальную экономику и очевидные связи между имперской экспансией, войной, военной доблестью и ролью правителя» в церемониях, посвященных святости. завоевания и позволили дани течь в столицу.

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