Названы футболисты, попавшие в символическую сборную четвертьфиналов ЧМ-2022

В команду лучших игроков попали три аргентинца, два аргентинца и два марокканца.

Названа символическая сборная четвертьфиналов футбольного Чемпионата мира-2022.

Ее состав опубликовал статистический портал WhoScored.

По мнению издания, команда из лучших игроков 1/4 финала ЧМ выглядит следующим образом:

Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия);

Защитники: Эдер Милитао (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Джавад Эль-Ямик (Марокко), Яхья Аттиат Аллах (Марокко);

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Антуан Гризманн (Франция), Неймар (Бразилия), Маркус Акунья (Аргентина);

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Ваут Веггорст (Нидерланды).

Как сообщал Курсор, определились все участники полуфиналов футбольного ЧМ-2022 в Катаре. Последней в 1/2 финала пробилась сборная Франции, которая со счетом 2:1 переиграла англичан.

Ранее Курсор писал, что третьим полуфиналистом футбольного Чемпионата мира по футболу, продолжающегося в Катаре, стала сборная Марокко.

До этого сборная Аргентины обыграла Нидерланды по пенальти и вышла в полуфинал футбольного Чемпионата мира.

Ранее сборная Хорватии стала первой командой, обеспечившей себе выход в стадию полуфинала Чемпионата мира по футболу, продолжающегося на полях Катара. В матче 1/4 финала команда Златко Далича одолела бразильцев.

Как сообщал Курсор, за первые две недели чемпионата мира по футболу в Катар прибыло более 765 тысяч туристов. При этом Катар ожидает увеличения числа гостей. По прогнозам организаторов Мундиаля, до завершения чемпионата мира по футболу страну посетят около 1,2 миллиона человек.

Также Курсор информировал о том, что во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре запрещена продажа алкоголя на стадионах. Это изменение, принятое «в последнюю минуту», вызвало у некоторых болельщиков вопросы о способности принимающей страны выполнить обещания, данные накануне Мундиаля.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.