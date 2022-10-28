Америка размещает ядерные бомбы в Европе -СМИ

По сообщениям, Соединенные Штаты ускоряют развертывание тактических бомб B61-12 на базах НАТО, которые находятся в Европе.

По словам источников, представители США союзникам по НАТО во время закрытой встречи в Брюсселе в этом месяце заявили, что модернизированная гравитационная бомба воздушного базирования B61-12, которая должна была прибыть весной 2023 года, будет доставлена в декабре этого года.

оединенные Штаты ускорили развертывание модернизированных тактических бомб B61-12 на базах НАТО в Европе.

Об этом пишет издание Politico.

Кроме этого, планируется заменить старое оружие на более новую версию на складах в Европе для потенциального использования американскими и союзными бомбардировщиками и истребителями. Все это происходит из-за роста напряженности, потому что россия* грозится применить ядерное оружие в Украине.

Сообщается, что модернизация программы B61 поднималась в бюджетных документах и ​​публичных заявлениях в течение многих лет. В Пентагоне заявили, что все это необходимо для обеспечения модернизации и безопасности арсенала.

В то же время представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сказал, что модернизация оружия не связана с войной россии против Украины.

«Хотя мы не собираемся обсуждать детали нашего ядерного арсенала, модернизация ядерного оружия США B61 идет уже много лет, и планы безопасной и ответственной замены старого оружия модернизированными версиями B61-12 являются частью давно спланированных и запланированных усилий по модернизации. Она никак не связана с текущими событиями в Украине и никоим образом не была ускорена», – сказал он.

B61 – ядерная бомба, основное термоядерное оружие стратегических ядерных сил Америки.

Ранее Курсор писал, что в Пентагоне прокомментировали заявления путина о ядерном оружии. В США заявили, что применение ядерного оружия может значительно изменить ситуацию в целом мире.

Курсор сообщал, что путин заявил о возможности ядерной войны. путин воспользовался возможностью раскритиковать Украину и вспомнить о так называемой «грязной ядерной бомбе».

Кроме этого, эксперт объяснил, зачем рф запустила фейк о «грязной бомбе» в Украине. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что российские оккупанты хотят достичь важной для себя цели.

В Пентагоне прошел очередной брифинг для СМИ, на котором представитель минобороны США подробно ответил на несколько основных вопросов, связанных с действиями армии рф и попыток военных предводителей россиян раздувать тему с «грязной бомбой».

Курсор писал о совместном заявлении США, Британии и Франции по поводу «грязной бомбы», о которой заявил шойгу. Вчера министр обороны рф сергей шойгу* в телефонных разговорах с коллегами из Турции, США, Великобритании и Франции заявил, что Украина готовится к применению так называемой грязной бомбы.

Напомним, что аналитики рассказали, зачем россия распространяет фейки о «грязной бомбе».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!