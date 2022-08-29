Аналитики рассказали, какую стратегию россия позаимствовала у Иран в вопросе ЗАЭС

Американские эксперты заявили, что власти россии* предпринимают попытки препятствовать работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которая находится под контролем россиян с 4 марта.

Аналитики Института изучения войны считают, что россия делает все, чтобы задержать прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В Институте отметили, что МАГАТЭ уже софрмировало миссию во главе с главой организации Рафаэлем Мариано Гросси. В состав миссии также входят 13 экспертов из «преимущественно нейтральных стран», которые на следующей неделе должны посетить ЗАЭС.

Аналитики отметили, что россии удалось добиться некоторых успехов в реализации своих планов. В частности, из состава миссии были исключены эксперты из Соединенных Штатов и Великобритании, потому что москва назвала их «несправедливо предвзятыми».

«Манипулирование национальности инспекторов и нападки на «справедливость» инспекций МАГАТЭ — это тактика, которую Иран уже давно использует для сокрытия помех миссиям», — заявили аналитики ISW.

Как сообщал Курсор, инспекторы Международного агентства по атомной энергии готовы совершить экстренный визит на оккупированную россией Запорожскую атомную электростанцию ​​в Украине в начале следующей недели после прорыва в переговорах о доступе на объект. Вероятно, этот визит состоится в понедельник, 29 августа.

Курсор также информировал о том, что в россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ.

Ситуация на ЗАЭС: Зеленский ответил на предложение рф завезти миссию МАГАТЭ со стороны Крыма. По словам Зеленского, это было бы нарушением украинского законодательства. При этом Киев готов сделать коридор на временно оккупированную территорию.

Курсор писал о том, что российские оккупанты озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

Также Курсор сообщал, что по словам военного эксперта Алексея Мельника, риск возникновения ядерной катастрофы значительно увеличивается, если будет предпринята попытка военного освобождения Запорожской АЭС, которая оккупирована россиянами.

Ранее Курсор писал, что Владимир Зеленский призвал ООН обеспечить сохранность Запорожской АЭС.

Наш сайт писал, что эксперт рассказал, можно ли освободить Запорожскую АЭС военным путем.

Напомним, что в Украине озвучили причину обстрелов россиянами Запорожской АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!