Археологи обнаружили загадочную древнеегипетскую гробницу

Личность фигуры, захороненной в гробнице, до сих пор неизвестна, но египетские эксперты считают, что она может принадлежать кому-то из 18-й династии.

Древняя египетская гробница, возраст которой составляет не менее 3500 лет, была недавно обнаружена на западном берегу реки Нил в Луксоре, сообщили египетские власти в Facebook.

Личность фигуры, захороненной в гробнице, до сих пор неизвестна, но, по словам главы Верховного совета Египта по древностям Мостафы Вазири, она может принадлежать кому-то из 18-й династии.

Сами раскопки проводились исследователями из Высшего совета Египта по древностям и археологами из Кембриджского университета. Причина, по которой считается, что это гробница для кого-то из 18-й династии в эпоху Нового Царства, связана с определенными элементами в гробнице. Это также подтверждается заявлениями главы британской исследовательской миссии на этом месте Пирса Лизерленда, который сказал, что гробница потенциально может быть местом последнего упокоения королевской жены или принцессы из 18-й династии.

Эта эпоха, также известная как династия Тутмосидов, длилась с 1550 г. до н.э. по 1292 г. до н.э. и положила начало Новому царству. Его название происходит от имени четырех фараонов Тутмоса, хотя в него также входят и другие знаковые фараоны, такие как «еретик» Эхнатон и две царствующие королевы фараонов Хатшепсут и Нефертити. Шестого фараона этой династии, Тутмоса III, помнят как одного из величайших фараонов Египта, и ему часто давали титул Тутмоса Великого.

По словам египетского археолога доктора Мохсена Камеля, части погребальных камер были заполнены песком и известняковыми отложениями в результате древних наводнений, что повлияло на состояние интерьера, в том числе на некоторые надписи.

Но исследователей это не смущает: совместная египетско-британская миссия под руководством доктора Фатхи Ясина продолжает завершать раскопки и документировать это место. Есть надежда, что это еще больше подтвердит идею о том, что это была гробница 18-й династии.

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