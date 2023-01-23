Астрономы перехватили радиосигнал из далекой галактики

Астрономы уже давно пытаются ответить на этот вопрос, обнаруживая радиосигналы, излучаемые соседними галактиками. Однако эти сигналы становятся слабее по мере удаления галактики от Земли, что затрудняет их улавливание современными радиотелескопами.

Теперь исследователи из Монреаля и Индии зафиксировали радиосигнал из самой далекой галактики на определенной длине волны, известной как линия 21 см, что позволяет астрономам заглянуть в секреты ранней Вселенной. С помощью гигантского радиотелескопа Metrewave в Индии это первый случай, когда этот тип радиосигнала был обнаружен на таком большом расстоянии. Работа ученых была опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Галактика излучает различные виды радиосигналов. До сих пор было возможно зафиксировать этот конкретный сигнал только от ближайшей галактики, что ограничивало наши знания теми галактиками, которые находятся ближе к Земле. Но благодаря естественному явлению, называемому гравитационным линзированием, мы можем уловить слабый сигнал с рекордно большого расстояния. Это поможет нам понять состав галактик на гораздо больших расстояниях от Земли», — говорит Арнаб Чакраборти, научный сотрудник Университета Макгилла под руководством профессора Мэтта Доббса.

Впервые исследователи смогли обнаружить сигнал от далекой звездообразующей галактики, известной как SDSSJ0826+5630, и измерить состав ее газа. Исследователи наблюдали, что атомная масса газового содержимого этой конкретной галактики почти вдвое превышает массу видимых нам звезд. Сигнал, обнаруженный командой, исходил из этой галактики, когда Вселенной было всего 4,9 млрд лет, что позволило исследователям заглянуть в секреты ранней Вселенной.

«Это эквивалентно оглядыванию назад на 8,8 млрд лет», — говорит Чакраборти, изучающий космологию на физическом факультете Макгилла.

«Гравитационное линзирование усиливает сигнал, исходящий от удаленного объекта, чтобы помочь нам заглянуть в раннюю Вселенную. В этом конкретном случае сигнал искажается из-за присутствия между целью и наблюдателем другого массивного тела, другой галактики. Это фактически приводит к увеличению сигнала в 30 раз, что позволяет телескопу уловить его», — говорит соавтор Нирупам Рой, доцент кафедры физики Индийского института науки.

По словам исследователей, это открывает захватывающие новые возможности для исследования космической эволюции звезд и галактик с помощью существующих низкочастотных радиотелескопов.

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