Британский эксперт рассказал о настоящих целях путина

После начала полномасштабного вторжения россии* в Украину, многие говорили, что цель владимира путина — восстановить российскую империю. Но так думают не все.

По словам британского журналиста и писателя Филиппа Шорта, президент рф владимр путин, в первую очередь, хочет показать бессилие Североатлантического Альянса перед могуществом россии.

Статья Шорта была опубликована в газете The Guardian

Шорт считает, что в планах путина нейтрализация правящего режима в Киеве, а также показать всем неспособность НАТО остановить российского лидера. Уничтожение культуры Украина на уже оккупированных территориях для путина — это всего лишь «дополнительный бонус».

Шорт добавил, что властям россии не нужны очень большие достижения, которые позволят путину объявить о «победе» в войне против Украины. Для объявления «победы» кремлю будет достаточно и освобождения всего Донбасса и сухопутный мост к Крыму. Но, как считает Шорт, путину нужно больше. Он хочет контролировать Одессу и близлежащее побережье Черного моря.

«Конфликт на Украине не идет изолированно. В то время как рф отрицает установленный США порядок безопасности в Европе, Китай бросает Вашингтону вызов в Азии. Начался геополитический процесс, итоги которого могут не проявляться в полной мере в течение десятилетий», — заявил журналист.

Также он уверен, что мировой порядок, который был установлен после окончания Холодной войны, приближается к своему завершению.

Он добавляет, что реализация всех планов путина зависит от развития ситуации на фронте, а, если быть более точным, от поддержки Украины со стороны Запада осенью и зимой.

Ранее Курсор писал, что в Сети показали, как Киевская область возрождается после зверств оккупантов.

Кроме этого, гендиректор Baykar рассказал, почему поддерживает Украину в войне. Турецкая компания Baykar, которая славится ударными беспилотниками Bayraktar TB2, поддерживает Украину в войне с рф и несколько БПЛА отдала ВСУ бесплатно.

Эксперт назвал города Украины, которые 24 августа будут в наибольшей опасности. 24 августа в Украине отмечается День Независимости и рф, в связи с праздником, может усилить обстрелы в некоторых городах.

Курсор сообщал, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, постоянные обстрелы города Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС со стороны россии является «провокацией и этакой игрой на «ядерных нервах» мирового общества в целом».

Наша редакция писала, что Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл. Зеленский отметил, что проинформировал международных партнеров о том, что может сделать рф на этой неделе.

Курсор сообщал, что, по мнению экспертов рассказали, что армия российской федерации* теряет эффективность, как и ее техника.

Напомним, что на фоне приближения Дня независимости Украины военный эксперт сообщил, что украинская сторона готовит россии «сюрприз».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!