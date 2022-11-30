Инцидент с Lufthansa: Пассажиры-евреи получат выплаты в размере 20 000 долларов

Спустя почти семь месяцев после инцидента, авиакомпания выплатит каждому пассажиру по 20 000 долларов плюс еще 1 000 долларов для возмещения расходов, понесенных во время майского инцидента, согласно Dan’s Deals, веб-сайту дисконтных путешествий, который первым сообщил об инциденте.
После судебных издержек и некоторых других расходов каждый пассажир получит около 17 400 долларов. Lufthansa не подтвердила данные в долларах, но сообщила Еврейскому телеграфному агентству, что стремится урегулировать вопрос с каждым из пострадавших пассажиров, завершая серию примирительных ответов на инцидент.
«Хотя мы не комментируем детали, мы можем подтвердить, что Lufthansa пытается урегулировать претензии со всеми пассажирами, которым было отказано в посадке 4 мая 2022 года», — говорится в заявлении компании.
В этот день агенты авиакомпаний во Франкфурте запретили многим еврейским путешественникам, прибывающим из Нью-Йорка, сесть на стыковочный рейс в Будапешт, сославшись на то, что некоторые пассажиры были без масок, как того требовали в то время. Однако пассажиры тогда заявили, что это правило применялось непоследовательно и сняли видео, на котором руководитель Lufthansa пренебрежительно отзывался о пассажирах-евреях.
«Это евреи из Кеннеди. Евреи, которые создавали беспорядок, создавали проблемы», — сказал руководитель на видео.
На фоне интенсивного освещения в СМИ Lufthansa публично извинилась, заявив в своем заявлении, что компания «сожалеет об обстоятельствах, связанных с решением снять пассажиров с рейса».
«Происшедшее не соответствует политике или ценностям Lufthansa. У нас нулевая терпимость к расизму, антисемитизму и дискриминации любого рода», — заявили в компании.
В конце июля Lufthansa объявила о создании высшего руководства для борьбы с дискриминацией и антисемитизмом, даже несмотря на то, что независимое расследование, проведенное по заказу авиакомпании, пришло к выводу, что доказательств институционального антисемитизма, приведшего к инциденту, не было.
В сентябре Американский еврейский комитет объявил о новой программе обучения сотрудников Lufthansa тому, как выявлять антисемитизм и реагировать на него.
Многие из еврейских пассажиров, направлявшихся в Будапешт, летели туда для ежегодного паломничества, чтобы посетить могилу раввина Штайнера, умершего в 1925 году.
Ранее Курсор писал, что авиакомпания Wizz Air запускает два новых рейса из Тель-Авива. С начала следующего года венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открывает два новых рейса из Тель-Авива.
Курсор сообщал, что в конце следующего месяца для израильтян могут открыть новую авиалинию в Лагос (Нигерия). Ее планирует запустить компания Air Peace.
Напомним, что израильская авиакомпания El Al объявила дату открытия еще одного направления.