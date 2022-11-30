Инцидент с Lufthansa: Пассажиры-евреи получат выплаты в размере 20 000 долларов

Через несколько месяцев после того, как Lufthansa отказалась пустить на борт 100 еврейских путешественников, немецкая авиакомпания выплатит каждому по 20 000 долларов.

Спустя почти семь месяцев после инцидента, авиакомпания выплатит каждому пассажиру по 20 000 долларов плюс еще 1 000 долларов для возмещения расходов, понесенных во время майского инцидента, согласно Dan’s Deals, веб-сайту дисконтных путешествий, который первым сообщил об инциденте.

После судебных издержек и некоторых других расходов каждый пассажир получит около 17 400 долларов. Lufthansa не подтвердила данные в долларах, но сообщила Еврейскому телеграфному агентству, что стремится урегулировать вопрос с каждым из пострадавших пассажиров, завершая серию примирительных ответов на инцидент.

«Хотя мы не комментируем детали, мы можем подтвердить, что Lufthansa пытается урегулировать претензии со всеми пассажирами, которым было отказано в посадке 4 мая 2022 года», — говорится в заявлении компании.

В этот день агенты авиакомпаний во Франкфурте запретили многим еврейским путешественникам, прибывающим из Нью-Йорка, сесть на стыковочный рейс в Будапешт, сославшись на то, что некоторые пассажиры были без масок, как того требовали в то время. Однако пассажиры тогда заявили, что это правило применялось непоследовательно и сняли видео, на котором руководитель Lufthansa пренебрежительно отзывался о пассажирах-евреях.

«Это евреи из Кеннеди. Евреи, которые создавали беспорядок, создавали проблемы», — сказал руководитель на видео.

На фоне интенсивного освещения в СМИ Lufthansa публично извинилась, заявив в своем заявлении, что компания «сожалеет об обстоятельствах, связанных с решением снять пассажиров с рейса».

«Происшедшее не соответствует политике или ценностям Lufthansa. У нас нулевая терпимость к расизму, антисемитизму и дискриминации любого рода», — заявили в компании.

В конце июля Lufthansa объявила о создании высшего руководства для борьбы с дискриминацией и антисемитизмом, даже несмотря на то, что независимое расследование, проведенное по заказу авиакомпании, пришло к выводу, что доказательств институционального антисемитизма, приведшего к инциденту, не было.

В сентябре Американский еврейский комитет объявил о новой программе обучения сотрудников Lufthansa тому, как выявлять антисемитизм и реагировать на него.

Многие из еврейских пассажиров, направлявшихся в Будапешт, летели туда для ежегодного паломничества, чтобы посетить могилу раввина Штайнера, умершего в 1925 году.

Ранее Курсор писал, что авиакомпания Wizz Air запускает два новых рейса из Тель-Авива. С начала следующего года венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открывает два новых рейса из Тель-Авива.

Курсор сообщал, что в конце следующего месяца для израильтян могут открыть новую авиалинию в Лагос (Нигерия). Ее планирует запустить компания Air Peace.

Напомним, что израильская авиакомпания El Al объявила дату открытия еще одного направления.