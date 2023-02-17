Израильтяне были вынуждены сдать оружие во время спасательной операции в Турции — СМИ

ЦАХАЛ заявил, что безопасность Израиля была заранее согласована с Турцией после оценки ситуации перед миссией.

Согласно сообщению СМИ, которое было подтверждено Армией обороны Израиля, группа безопасности израильской операции «Оливковая ветвь» была вынуждена сдать свое оружие, когда прибыла в Турцию для оказания помощи в поисково-спасательной операции после смертоносных землетрясений на прошлой неделе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно отчету, турецкие официальные лица сказали израильской команде, что, поскольку у команд других стран нет оружия, у Израиля тоже не может быть. Даже после того, как израильская команда объяснила, что риск для израильтян отличается от риска для других стран, и после того, как в дело вмешалось посольство Израиля в Анкаре, израильская команда все равно должна была сдать свое оружие, и вместо этого команде была предоставлена ​​турецкая охрана.

Сообщается, что официальные лица Турции заявили израильской команде, что они единственные, кто потребовал обеспечить собственную безопасность, «и это неприемлемо».

Спасательная команда United Hatzalah объявила о прекращении своей деятельности в Турции в воскресенье после того, как команда была вынуждена вернуться из-за предупреждения об угрозе безопасности для команды. Поисково-спасательная группа вернулась в Израиль после спасения 19 человек из-под завалов , хотя некоторые врачи остались еще на несколько дней, чтобы помочь с операциями людям, спасенным из-под завалов.

Ранее Курсор писал, что миссия израильтян в Турции окончена: Мы были бы счастливы спасти еще больше. Завершилась спасательная миссия первой израильской делегации, отправившейся в Турцию для оказания помощи после разрушительных землетрясений.

Число погибших от землетрясений в Турции и Сирии приближается к 42 тысячам. Количество задействованных в поисково-спасательных операциях и организации различных работ на местах превышает 253 тысяч человек.

Курсор сообщал о том, что в Турции произошло новое землетрясение. После страшного землетрясения 6 февраля в Турции фиксируют новые подземные толчки.

Кроме этого, региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге сказал, что недавние землетрясения в Турции и Сирии стали самыми сильными стихийными бедствиями в регионе за последнее столетие.

Курсор также сообщал, что в Израиле ощущалось землетрясение. Жителя Израиля утверждают, что на севере страны ощущалось землетрясение.

Наша редакция писала, что израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях. Особая ценность разработки заключается в том, что она позволяет оценить силу начинающегося землетрясения.

Напомним, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы.