Израильтяне были вынуждены сдать оружие во время спасательной операции в Турции — СМИ

Согласно сообщению СМИ, которое было подтверждено Армией обороны Израиля, группа безопасности израильской операции «Оливковая ветвь» была вынуждена сдать свое оружие, когда прибыла в Турцию для оказания помощи в поисково-спасательной операции после смертоносных землетрясений на прошлой неделе.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Согласно отчету, турецкие официальные лица сказали израильской команде, что, поскольку у команд других стран нет оружия, у Израиля тоже не может быть. Даже после того, как израильская команда объяснила, что риск для израильтян отличается от риска для других стран, и после того, как в дело вмешалось посольство Израиля в Анкаре, израильская команда все равно должна была сдать свое оружие, и вместо этого команде была предоставлена турецкая охрана.
Сообщается, что официальные лица Турции заявили израильской команде, что они единственные, кто потребовал обеспечить собственную безопасность, «и это неприемлемо».
Спасательная команда United Hatzalah объявила о прекращении своей деятельности в Турции в воскресенье после того, как команда была вынуждена вернуться из-за предупреждения об угрозе безопасности для команды. Поисково-спасательная группа вернулась в Израиль после спасения 19 человек из-под завалов , хотя некоторые врачи остались еще на несколько дней, чтобы помочь с операциями людям, спасенным из-под завалов.
Ранее Курсор писал, что миссия израильтян в Турции окончена: Мы были бы счастливы спасти еще больше. Завершилась спасательная миссия первой израильской делегации, отправившейся в Турцию для оказания помощи после разрушительных землетрясений.
Число погибших от землетрясений в Турции и Сирии приближается к 42 тысячам. Количество задействованных в поисково-спасательных операциях и организации различных работ на местах превышает 253 тысяч человек.
Курсор сообщал о том, что в Турции произошло новое землетрясение. После страшного землетрясения 6 февраля в Турции фиксируют новые подземные толчки.
Кроме этого, региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге сказал, что недавние землетрясения в Турции и Сирии стали самыми сильными стихийными бедствиями в регионе за последнее столетие.
Курсор также сообщал, что в Израиле ощущалось землетрясение. Жителя Израиля утверждают, что на севере страны ощущалось землетрясение.
Наша редакция писала, что израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях. Особая ценность разработки заключается в том, что она позволяет оценить силу начинающегося землетрясения.
Напомним, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы.