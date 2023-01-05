КНДР запустила БПЛА в Южную Корею: Появились новые подробности инцидента

В декабре прошлого года Северная Корея запустила беспилотники в Южную Корею.

Сообщается, что в декабре БПЛА Северной Кореи ненадолго удалось войти в бесполетную зону вокруг офиса президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в Сеуле.

Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на военного чиновника.

По словам анонимного военного, северокорейский беспилотник ненадолго залетел на северную окраину зоны, но ему не удалось приблизиться к ключевым объектам безопасности. Он сказал, что каких-либо проблем , связанных с безопасностью офиса президента страны Йонсане, не было.

Агентство пишет, что этот БПЛА был одним из пяти дронов, запущенных КНДР через военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи, 26 декабря.

Также стало известно, что президент Южной Кореи поручил своим помощникам изучить вопрос о приостановке действия межкорейского соглашения по снижению военной напряженности от 2018 года, если КНДР еще попытается нарушить территориальную целостность Южной Кореи.

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