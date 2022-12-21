Неожиданная находка: В Египте обнаружены древние гробницы

Гробницы были найдены в огромном некрополе, который использовался для захоронения мертвых почти 2500 лет назад.

20 древних гробниц, датируемых 660 годом до н.э., были обнаружены в городе Нью-Дамиетта в дельте Нила в Египте.

Об этом сообщило Министерство туризма страны.

Гробницы, сделанные из простых ям и сырцовых кирпичей, были обнаружены на археологическом участке Телль-эль-Дейр. Участок Телль-эль-Дейр представляет собой массивный некрополь, который использовался для захоронения мертвых в разные исторические эпохи, начиная с 26-й династии и через греческую, римскую и византийскую эпохи.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, отметил, что находки представляют собой важное научное и археологическое открытие для истории области.

По его словам, золотые осколки, которыми покрывали останки, были найдены и в гробницах, в формах египетских божеств Исиды, Хеката и Бастет, а также в форме глаза Гора и Гора в форме сокола. В гробницах также был найден ряд различных погребальных амулетов, в том числе скарабеи, два пера Амона и ряд божеств. В гробницах также были найдены миниатюрные модели сосудов-каноп, в которых хранились органы умерших, и статуи четырех сыновей Гора.

Айман Ашмави, глава отдела египетских древностей в Верховном совете Египта по древностям, сказал, что гробницы могут быть датированы 26-й династией, поскольку стиль гробниц и предметы, найденные в них, были обычными для той эпохи.

Реда Салих, директор Района древностей Дамиетта, отметил, что археологическая миссия, работающая на этом месте, продолжает свою работу, поскольку в некрополе еще предстоит обнаружить много слоев песка.

В предыдущие годы миссия обнаружила гробницы других цивилизаций, существовавших в Египте на протяжении всей истории, включая греков и римлян, на месте Телль-эль-Дейр.

В 2019 году археологи, работавшие на этом месте, обнаружили золотые монеты византийской эпохи и погребальные фигурки ушабти с царской печатью Псамтика II, фараона 26-й династии. Статуэтки включали амулеты скарабеев, глаз Гора, узел Исиды и таких божеств, как Исида, Нефтида, Таверет и Гор.

Археологи также обнаружили на этом месте в прошлом известняковые гробы, на некоторых из которых были изображены лица умерших.

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