В Великобритании решили, как будут выбирать нового премьер-министра

Стало известно, что на пост нового премьер-министра Великобритании смогут претендовать только три кандидата. Заявки для участия в выборах главы Консервативной партии и, соответственно, главы правительства можно будет подавать только до понедельника, 24 октября.

Об этом сообщает издание Sky News.

«В Палате общин британского парламента у консерваторов 357 мандатов. Таким образом, кандидатов на пост премьера может быть максимум три», — пишет издание.

Кроме этого, кандидатам необходимо будет заручиться поддержкой минимум сотни депутатов партии перед тем, как они будут выдвигать свои кандидатуры на пост премьер-министра.

«Если только один человек наберет нужное число голосов, то именно он и станет новым премьером. Если претендентов будет больше, пройдет голосование среди депутатов. В случае если голосование среди депутатов не выявит победителя, пройдет онлайн-голосование среди всех членов партии», — говорится в сообщении.

Сообщается, что все стадии выборов планируют завершиться до 28 октября.

Ранее Курсор писал, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Трасс отметила, что уже сообщила королю Чарльзу ІІІ о своем решении.

Лиз Трасс извинилась за свои ошибки. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отказалась подать в отставку и уйти со своего поста, однако официально извинилась за «ошибки» в своей экономической программе.

Ранее Курсор писал про раскол среди консерваторов в Британии: министры призывают объединиться вокруг Лиз Трасс. Спустя чуть более месяца работы Трасс и ее команда продолжают борьбу за доверие однопартийцев и избирателей после вынужденного отказа от снижения налогов.

Также Курсор сообщал, что Лиз Трасс грозит вотум недоверия. В Великобритании все чаще стали появляться сообщения о том, что новому премьер-министру Лиз Трасс могут вынести вотум недоверия.

Кроме этого, Лиз Трасс произнесла первую речь на посту премьер-министра Великобритании. Новая глава правительства обещает, что Британию ждут «более светлые дни», несмотря на нынешний экономический кризис.

Как сообщал Курсор, Лиз Трасс стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании. Она победила своего прямого конкурента Риши Сунака с отрывом в 35% голосов (60399 против 81326).

Напомним, что ее предшественник, Борис Джонсон, официально ушел в отставку во время аудиенции у королевы в ее поместье Балморал в Шотландии.