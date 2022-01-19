Польша назначит нового посланника по еврейским отношениям

На прошлой неделе Польша уволила посланника по еврейским отношениям и планирует назначение нового в ближайшие дни.

Польша собирается назначить нового посланника по еврейским отношениям в ближайшие дни после увольнения своего посланника на прошлой неделе за критику закона страны о выступлениях против Холокоста.

Об этом сообщает Israel National News.

Ярослав Новак, полномочный представитель по связям с еврейской диаспорой, сказал, что закон 2018 года, который регулирует то, что можно сказать о роли Польши в Холокосте, «является одной из самых глупых поправок, которые когда-либо делается по какому-либо закону». Он также раскритиковал позицию Польши в отношении реституции имущества переживших Холокост и их наследников.

Несколько дней спустя стало известно, что министр иностранных дел Збигнев Рау уволил Новака.

По словам директора операций Американского еврейского комитета в Центральной Европе Себастьяна Режака, о замене Новака может быть объявлено в ближайшие несколько дней.

«Я надеюсь, что это больше, чем просто надежда — насколько мне известно, должность будет сохранена, и в ближайшие дни мы должны узнать, кто будет преемником», — сказал Режак.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что министр иностранных дел Польши: Европа под риском войны.

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