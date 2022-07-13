Президент Литвы пркомментировал угрозы путина

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не нужно воспринимать буквально все угрозы, исходящие от президента российской федерации владимира путина.

Об этом сообщает LRT.

«Угрозами россияне уже оттолкнули весь Европейский союз и, наверное, большую часть мира. Да, всегда нужно серьезно реагировать на то, что говорит такое агрессивное государство, но, с другой стороны, действительно не стоит вздрагивать от каждого их заявления», — заявил литовский президент.

Науседа также считает, что нужно создать щит коллективной защиты, чтобы более эффективно бороться с агрессией россии. Он отметил, что союзники должны больше обращать внимание на то, в каком рискованном регионе мы живем. Кроме этого, Североатлантический Альянс и Европейский союз адекватно реагируют на угрозы и делают все, чтобы противостоять россии.

Науседа также считает, что странам Запада нужно разорвать все экономические связи с россией, а также не поддаваться энергетическому и экономическому шантажу со стороны москвы.

«Политика, которая не питала никаких иллюзий относительно рф, сработала гораздо лучше, чем так называемая realpolitik, которая теперь является головной болью некоторых стран Запада. Я понимаю их положение, но это еще раз подтверждает, что Литва пошла по правильному пути. И чем быстрее другие западноевропейские страны изберут этот же путь, тем лучше и легче будет для всех», — отметил он.

Науседа надеется на «долговременную вакцинацию» против россии: «Другими словами, не будет политиков, которые через год-полтора будут говорить: нам снова нужно укрепить отношения с рф, так как она вроде бы изменилась или пошла на определенные уступки. Такие иллюзии очень опасны».

Ранее Курсор писал, что стало известно, сколько россиян выступают за прекращение войны в Украине. В россии был проведен закрытый соцопрос, чтобы выяснить, сколько граждан рф хотят прекращения войны в Украине.

Наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, начнется ли в россии всеобщая мобилизация. Не так давно владимир путин* заявил, что россия якобы еще не начала «ничего серьезного» в Украине. Из-за этого россияне начали интересоваться, почему так называемая спецоперация продолжается уже пять месяцев.

Кроме того, Курсор писал, что стало известно, какую военную технику передаст Украине Испания. Испанские власти, по сообщениям местных СМИ, готовы передать Украине десять боевых танков Leopard 2A4. Украина, в свою очередь, намерена модифицировать эти танки.

Курсор писал, что «аппетиты россии растут»: эксперты озвучили следующую цель путина. Аналитики считают, что рф хочет защитить наземные пути сообщения до Изюма и не допустить выхода украинских войск к границе с рф.

Стало известно, что белорусские спецназовцы решились на открытую угрозу в сторону Лукашенко. Минск и так позволил Кремлю разместить на территории Беларуси российские войска и провести широкомасштабные военные учения, которые на самом деле оказались подготовкой к нападению на Украину.

Курсор писал, что в сети показали видео о том, как украинские войска выбивали россиян с острова Змеиный.

Еще напомним, что СМИ рассказали, чего больше всего боится путин.