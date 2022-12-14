Путин — непредсказуемый человек — посол США

В Соединенных Штатах заявляют, что россия* не достигла своих основных стратегических целей в Украине.

По словам посла США в НАТО Джулианны Смит, Америка и союзники по Североатлантическому Альянсу должны быть готовы к любым непредвиденным ситуациям, потому что президент рф владимир путин — безрассудный и непредсказуемый человек.

Об этом сообщает Голос Америки.

Смит заявила, что многие страны Альянса были удивлены, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, потому что действия путина противоречат политической, экономической и военной логике.

Смит добавила, что российский президент редко согласовывает свои стратегические цели и свои намерения с возможностями. Она предупреждает, что США и странам-членам НАТО необходимо быть более осторожными и не ослаблять внимания, чтобы быть готовыми к любой непредвиденной ситуации.

По словам посла, россия — одна из главных угроз Альянса.

Ранее Курсор писал, что в Минобороны Великобритании рассказали, с чем связана отмена традиционной пресс-конференции путина. Минобороны Великобритании сообщает, что антивоенные настроения в россии могут усилиться.

Впервые за десятилетие: новое заявление путина вызвало вопросы о его здоровье. путин отменил традиционную пресс-конференцию в конце года, которая транслируется в прямом эфире по телевидению и часто длится более четырех часов.

Наша редакция писала, что Зеленский заявил, что войны не будет, если умрет путин. По мнению украинского лидера, путинский режим победил россиян и их разум.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!