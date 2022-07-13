Разведка Британии назвала города Украины, которые вскоре окажутся под ударом рф

Согласно данным разведки, в ближайшее время россия* попытается захватить нескольких небольших украинских городов.

Об этом сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании, ссылаясь на разведданные.

В Минобороны отметили, что на Донбассе россияне, скорее всего, попытаются взять под свой контроль несколько небольших городов в ближайшее время, среди которых Северск и Долину, расположенных на подступах к Славянску и Краматорску.

При этом в разведке заявили, что Славянск и Краматорск — основные цели армии россии на данном этапе военной операции.

Кроме этого, антироссийские настроения на той территории Украины, которую оккупировали россияне, приводят к преследованию российских и пророссийских чиновников.

«Преследования официальных лиц, вероятно, будут усиливаться, что усугубит и без того серьезные проблемы, стоящие перед россиянами», — добавляют в ведомстве.

Ранее Курсор писал, что стало известно, сколько россиян выступают за прекращение войны в Украине. В россии был проведен закрытый соцопрос, чтобы выяснить, сколько граждан рф хотят прекращения войны в Украине.

Наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, начнется ли в россии всеобщая мобилизация. Не так давно владимир путин* заявил, что россия якобы еще не начала «ничего серьезного» в Украине. Из-за этого россияне начали интересоваться, почему так называемая спецоперация продолжается уже пять месяцев.

Кроме того, Курсор писал, что стало известно, какую военную технику передаст Украине Испания. Испанские власти, по сообщениям местных СМИ, готовы передать Украине десять боевых танков Leopard 2A4. Украина, в свою очередь, намерена модифицировать эти танки.

Курсор писал, что «аппетиты россии растут»: эксперты озвучили следующую цель путина. Аналитики считают, что рф хочет защитить наземные пути сообщения до Изюма и не допустить выхода украинских войск к границе с рф.

Стало известно, что белорусские спецназовцы решились на открытую угрозу в сторону Лукашенко. Минск и так позволил Кремлю разместить на территории Беларуси российские войска и провести широкомасштабные военные учения, которые на самом деле оказались подготовкой к нападению на Украину.

Курсор писал, что в сети показали видео о том, как украинские войска выбивали россиян с острова Змеиный.

Еще напомним, что СМИ рассказали, чего больше всего боится путин.