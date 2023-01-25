США «лихорадит»: Секретные документы были обнаружены в доме Пенса

Адвокат бывшего вице-президента заявил, что небольшое количество документов было случайно доставлено в его дом в Индиане.

По словам адвоката Майка Пенса, на прошлой неделе в резиденции бывшего вице-президента США Майка Пенса в Индиане были обнаружены документы с секретной маркировкой.

Об этом сообщает сообщает Associated Press.

«Небольшое количество документов, обнаруженных ФБР в прошлый четверг, были непреднамеренно упакованы и доставлены в дом бывшего вице-президента в конце последней администрации», — написал адвокат Пенса Грег Джейкоб в письме в Национальный архив.

Он сказал, что Пенс «не знал о существовании конфиденциальных или секретных документов в его личном доме» до обыска на прошлой неделе, и что он «понимает высокую важность защиты конфиденциальной и секретной информации» и готов сотрудничать с любым соответствующим расследование.

Это открытие является последним в череде изъятий документов, которые должны были быть обработаны с особой осторожностью в домах нынешних и бывших высших должностных лиц США.

Отвечая во вторник на вопрос про документы Пенса, Трамп на своем сайте в социальной сети написал: «Майк Пенс — невиновный человек. Он никогда в своей жизни не делал ничего заведомо нечестного. Оставьте его в покое!!!».

Ранее Курсор писал, что Белый дом сделал заявление касательно секретных документов Байдена. Белый дом заявляет, что обыск в доме Байдена в пятницу был проведен после «добровольного активного предложения» его личных адвокатов.

Курсор писал, что Байден сделал заявление о секретных документах. Президент США Джо Байден заявил, что полностью сотрудничает после того, как в его доме и бывшем офисе были обнаружены секретные документы и официальные записи.

Кроме этого, Блинкен сделал заявление о секретных документах Байдена. Стало известно, что у Байдена нашли еще несколько секретных документов.

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Напомним, что Трамп подаст в суд на Минюст: «Быть президентом — это ад».