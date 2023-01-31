США обвинили рф в нарушении ядерного соглашения

В Госдепе обвиняют кремль в несоблюдении обязательств по содействию инспекционной деятельности на своей территории.

Российская федерация* нарушает ключевое соглашение о контроле над ядерными вооружениями с Соединенными Штатами и продолжает отказываться от инспекций своих ядерных объектов.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США, сообщает CNN.

«Россия не выполняет свои обязательства по новому договору по содействию инспекционной деятельности на своей территории. Отказ россии способствовать инспекционной деятельности мешает Соединенным Штатам осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями», — говорится в заявлении представителя Госдепа.

Там также отметили, что россия не выполнила обязательства по новому Договору по созыву сессии Двусторонней консультативной комиссии в соответствии с установленными договором сроками.

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