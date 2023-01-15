Удар по многоэтажке в Днепре: украинские ВВС рассказали, что поможет им защитить страну

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что спасателям до сих пор неизвестно, сколько людей остается под завалами.

В воскресенье украинские ВВС заявили, что им нужны ракеты Patriot, чтобы защитить себя от атак россии*, таких как недавний удар по Днепру. В субботу российские войска выпустили по городу пять ракет Х-22, в результате чего 18 человек погибли и 73 получили ранения.

В ВВС добавили, что ракеты были запущены с дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев из курской области россии и Азовского моря.

«Украина не имеет огневой мощи, способной сбить этот тип ракет», — добавили официальные лица.

Ожидается, что украинские военные начнут обучение работе с системой Patriot в США.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в своем последнем вечернем обращении заявил, что россия в субботу нанесла «тяжелый ракетный удар» по территории Украины, по нескольким городам, в том числе по столице Киеву. «Из более чем 30 ракет, выпущенных в сторону Украины в течение дня, было сбито более 20″, — сказал Зеленский.