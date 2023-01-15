Удар по многоэтажке в Днепре: украинские ВВС рассказали, что поможет им защитить страну

В воскресенье украинские ВВС заявили, что им нужны ракеты Patriot, чтобы защитить себя от атак россии*, таких как недавний удар по Днепру. В субботу российские войска выпустили по городу пять ракет Х-22, в результате чего 18 человек погибли и 73 получили ранения.
В ВВС добавили, что ракеты были запущены с дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев из курской области россии и Азовского моря.
«Украина не имеет огневой мощи, способной сбить этот тип ракет», — добавили официальные лица.
Ожидается, что украинские военные начнут обучение работе с системой Patriot в США.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в своем последнем вечернем обращении заявил, что россия в субботу нанесла «тяжелый ракетный удар» по территории Украины, по нескольким городам, в том числе по столице Киеву. «Из более чем 30 ракет, выпущенных в сторону Украины в течение дня, было сбито более 20″, — сказал Зеленский.
Президент сообщил, что при обстреле Днепра полностью разрушено девятиэтажное здание , и пока неизвестно, сколько осталось под завалами. «Очистка завалов еще продолжается и будет продолжаться всю ночь, — сказал Зеленский. — К сожалению, число погибших растет с каждым часом».
Напомним, что по меньшей мере 18 мирных жителей погибли в результате удара по многоэтажке в Днепре в субботу. Среди них один ребенок.
Число погибших несколько раз обновлялось с момента нападения, при этом последняя сводка сообщает о 73 раненых (из них 14 детей).
«Курсор» сообщал, что в Киеве чиновники уже отреагировали на ракетную атаку рф.
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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.