В Бразилии разбился самолет с пассажирами — опубликованы жуткие кадры с места авиакатастрофы

По данным официальных лиц, в результате авиакатастрофы в тропических лесах Амазонки погибли четырнадцать человек.
Катастрофа произошла в субботу в северном регионе Бразилии Амазонас, примерно в 400 км к северо-западу от столицы штата Манауса, крупнейшего города на Амазонке.
По данным местных СМИ, легкий пассажирский самолет ранее вылетел из Манауса и пытался приземлиться под сильным дождем недалеко от Барселуша, на берегу Рио-Негро, после чего он разбился.
В сообщениях говорится, что пассажирами на борту были бразильские туристы, направлявшиеся на рыбалку.
«Я глубоко сожалею о смерти 12 пассажиров и двух членов экипажа, которые стали жертвами авиакатастрофы в Барселуше в субботу, — заявил Уилсон Лима, губернатор штата Амазонас, в сообщении на X, ранее известном как Twitter. — Наши команды с самого начала работают над тем, чтобы обеспечить необходимую поддержку. Мое сочувствие и молитвы обращены к их семьям и друзьям».
Губернатор добавил, что в регионе обычно идут сильные дожди, и наиболее вероятной причиной аварии стала ошибка в маршруте, выбранном во время приземления.
На видеозаписи, опубликованной телеканалом Globo, видно, как самолет лежит на грязной грунтовой дороге, а передняя часть самолета находится в кустах.
Twelve passengers and two crew members were killed after a plane crashed in Brazil's Amazon state.
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— PressTV Extra (@PresstvExtra) September 17, 2023
Курсор писал, что в Италии в результате падения самолета на авто погибла девочка, в сети опубликованы кадры трагедии.