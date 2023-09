В Бразилии разбился самолет с пассажирами — опубликованы жуткие кадры с места авиакатастрофы

Погибли 14 человек.

По данным официальных лиц, в результате авиакатастрофы в тропических лесах Амазонки погибли четырнадцать человек.

Катастрофа произошла в субботу в северном регионе Бразилии Амазонас, примерно в 400 км к северо-западу от столицы штата Манауса, крупнейшего города на Амазонке.

По данным местных СМИ, легкий пассажирский самолет ранее вылетел из Манауса и пытался приземлиться под сильным дождем недалеко от Барселуша, на берегу Рио-Негро, после чего он разбился.

В сообщениях говорится, что пассажирами на борту были бразильские туристы, направлявшиеся на рыбалку.

«Я глубоко сожалею о смерти 12 пассажиров и двух членов экипажа, которые стали жертвами авиакатастрофы в Барселуше в субботу, — заявил Уилсон Лима, губернатор штата Амазонас, в сообщении на X, ранее известном как Twitter. — Наши команды с самого начала работают над тем, чтобы обеспечить необходимую поддержку. Мое сочувствие и молитвы обращены к их семьям и друзьям».

Губернатор добавил, что в регионе обычно идут сильные дожди, и наиболее вероятной причиной аварии стала ошибка в маршруте, выбранном во время приземления.

На видеозаписи, опубликованной телеканалом Globo, видно, как самолет лежит на грязной грунтовой дороге, а передняя часть самолета находится в кустах.

