В Египет из США вернули разграбленный древний саркофаг

Египетские официальные лица заявили, что древний деревянный саркофаг, выставленный в Хьюстонском музее естественных наук, был возвращен в Египет после того, как власти США установили, что он был разграблен много лет назад.

Мостафа Вазири, высокопоставленный чиновник Верховного совета древностей, сказал, что саркофаг восходит к позднему династическому периоду древнего Египта, эпохе, охватывающей последние правители фараонов с 664 г. до н.э. до кампании Александра Македонского в 332 г. до н.э.

По словам Вазири, саркофаг высотой почти 3 м. с ярко окрашенной верхней поверхностью, возможно, принадлежал древнему жрецу по имени Анхенмаат, хотя некоторые надписи на нем были стерты. Он был символически передан на церемонии в понедельник в Каире Даниэлем Рубинштейном, временным поверенным в делах США в Египте.

Передача произошла более чем через три месяца после того, как окружная прокуратура Манхэттена установила, что саркофаг был украден из некрополя Абу-Сэр к северу от Каира. По словам окружного прокурора Манхэттена Элвина Л. Брэгга, он был ввезен контрабандой через Германию в США в 2008 году.

«Этот потрясающий гроб был продан хорошо организованной сетью, которая разграбила бесчисленное количество предметов старины из региона. Мы рады, что этот объект будет возвращен в Египет, которому он принадлежит по праву», — сказал тогда Брэгг.

Брэгг сказал, что та же самая сеть контрабандой вывезла из Египта позолоченный гроб, который был выставлен в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Мет купил произведение искусства у парижского арт-дилера в 2017 году примерно за 4 миллиона долларов. Он был возвращен Египту в 2019 году.

В 2021 году властям Каира удалось вернуть в Египет 5 300 украденных артефактов со всего мира.

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