В Египте обнаружены редкие портреты мумий

Впервые за более чем столетие в Египте были найдены удивительные портреты мумий, изображающие древних людей.

Согласно пресс-релизу Министерства туризма и древностей Египта, археологи, работающие в районе Фаюм в Египте, обнаружили коллекцию чрезвычайно редких портретов мумий.

Портреты были найдены на гробах в большом подземном погребальном здании в стиле катакомб, которое относится к птолемеевскому и римскому периодам и является частью кладбища на месте археологических раскопок в Герце.

Портреты мумий — это подробные изображения мертвых, которые на самом деле были сделаны, когда человек был еще жив. Согласно статье на Ancient-Origins.net, они обычно были нарисованы на дереве и относятся к греко-римскому периоду в Египте, примерно между 1 веком до н.э. — 1 веком н.э.

По словам главы миссии доктора Гехадаа Бассе, портреты были найдены прикрепленными к нескольким гробам в разных стилях, некоторые из них были сделаны в человеческом обличье, а другие были сделаны в греческом стиле с остроконечными крышами. Картины известны своим реализмом и красотой. Группе исследователей даже удалось использовать детали картин для диагностики неврологических заболеваний, которые они затем подтвердили, исследуя соответствующие мумии. На других портретах изображены такие предметы, как украшения, которые впоследствии были найдены на теле мумии.

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Доктор Адель Окаша, глава Центрального отдела египетских древностей в Центральном Египте, подчеркнул важность открытия. Это первые портреты мумий, найденные более чем за столетие, последний из которых был найден известным английским археологом сэром Флиндерсом Петри во время его раскопок в районе Фаюм 115 лет назад, заявил доктор Окаша.

Другие редкие находки в том же здании включали терракотовую статую богини Исиды Афродиты, найденную в одном из деревянных гробов, а также ряд папирусов, написанных демотическим и греческим шрифтом, которые в основном описывают социальные, экономические и религиозные условия региона. жителей в то время. Находки на этом месте также иллюстрируют расслоение общества в древний период. Экономический уровень умерших хорошо виден по качеству их захоронения и особенно процессу мумификации.

По словам доктора Аделя Окаши, главы Центрального отдела египетских древностей в Центральном Египте, замечательная находка портретов мумий произошла во время десятого сезона раскопок на этом месте, которое было раскопано в 2016 году.

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