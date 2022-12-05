В Иране казнили четырех человек за связи с Израилем

Иран уже не в первый раз казнит людей, которые обвиняются в сотрудничестве с разведкой Израиля.

Вчера в Иране казнили четырех человек, которых ранее иранский Верховный суд приговорил к смертной казни. Все они обвинялись в сотрудничестве с израильской разведкой.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что еще трое человек из этой же группы получили приговоры, предусматривающие тюремное заключение сроком от 5-и до 10 лет. Они обвиняются в преступлениях против безопасности Ирана, соучастии в похищении человека и хранении оружия.

В мае этого года в Тегеране убили полковника КСИР Сайяда Ходаи. За несколько часов до этого КСИР заявил, что была арестована группа, которая сотрудничала с разведкой Израиля. Задержанных обвинили в преступлениях, связанных с нападениями, похищением и вандализмом.

Ходаи — самая известная жертва нападения в Иране после убийства физика-ядерщика, офицера КСИР Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 года. В Тегеране возложили ответственность за убийство на Израиль.

Ранее Курсор писал, что в Иране четыре человека приговорены к смертной казни за сотрудничество с «сионистским» Моссадом. Еще трое приговорены к тюремному заключению на срок от пяти до десяти лет якобы за совершение преступлений.

Кроме этого, глава КСИР заявил, что террористы превратят мир в кладбище для политики Израиля, США и Саудовской Аравии. В КСИР утверждают, что они станут «свидетелями краха сионистского режима».

Курсор писал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне. В последние годы Иран усилил угрозы Израилю с помощью БПЛА и тесно сотрудничает с ХАМАС и «Хизбаллой», пытаясь извлечь уроки из прошлых конфликтов.

Курсор писал, что Израиль готовится к возмездию Ирана за ликвидацию высокопоставленного офицера КСИР. На прошлой неделе Иран обвинил Израиль в гибели офицера КСИР в Сирии.

Курсор сообщал, что Иран намерен отомстить Израилю за убийство главного ракетного эксперта КСИР в Сирии.

Наша редакция писала, что командующий Ираном угрожает похитить и поработить Нетаниягу.