В Иране на химзаводе произошел взрыв: десятки раненых

Иран время от времени сообщает о случаях пожаров или взрывов на промышленных объектах, затрагивающих инфраструктуру страны, причиной которых в основном являются технические сбои.

В результате взрыва на химическом заводе на юге Ирана десятки людей получили ранения, сообщило во вторник государственное телевидение страны.

В сообщении говорится, что утечка из резервуара с аммиаком вызвала взрыв в понедельник вечером в южном городе Фирузабад в провинции Фарс, расположенном примерно в 770 километрах (480 миль) к югу от столицы Тегерана. В сообщении говорится, что пожарным удалось быстро потушить возгорание.

По словам начальника провинциального департамента здравоохранения Вахида Хоссейни, из 133 раненых, которые были доставлены в местные больницы, в основном фабричные рабочие, 114 позже были выписаны после лечения.

Власти во вторник вновь открыли близлежащую главную дорогу, которую они закрыли после взрыва. Фабрика заработала в 2020 году.

Иран время от времени сообщает о случаях пожаров или взрывов на промышленных объектах, затрагивающих инфраструктуру страны, причиной которых в основном являются технические сбои. Годы экономических санкций со стороны Запада заблокировали доступ Ирана к оригинальным запасным частям и новому оборудованию.

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