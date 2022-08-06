В Мексике создали самый большой бутерброд в мире

Видео с гигантским бутербродом показали в сети. В ролике можно увидеть, как блюдо фотографируют журналисты. Затем повара его разделили, чтобы накормить гостей.

В рамках продовольственной ярмарки «Torte 2022”, которая прошла в столице Мексики Мехико, был представлен самый большой бутерброд.

Его длина составляет 74 метра, а вес целых 800 килограммов. Начинка бутерброда включает сразу несколько видов мяса и овощей. С видео с фестиваля можно ознакомиться ниже. В ролике также показано это удивительное блюдо.

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Напомним, что в Мьянме 33-летняя слониха родила «священное существо», которое сняли на видео. В поселке Таунгуп, который находится на западном побережье Мьянмы, родился белый слоненок. В этой стране такое животное считается священным.

Кроме того, Курсор писал, что представлен уникальный смартфон с самой высокой степенью защиты. Примечательно, что смартфон вдохновлен популярным супергероем Бэтменом.

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