Военные США допустили внеземное происхождение сбитых над страной воздушных объектов

Военные США допустили внеземное происхождение сбитых над страной воздушных объектов.

Об этом заявил генерал ВВС США Глен Ванхерк, информирует Reuters.

По его словам, военные не смогли определить, «что это были за три последних объекта, как они держатся в воздухе и откуда они летят».

«Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами», — сказал ВанХерк, глава Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) и Северного командования.

Ванхерк сказал, что не исключает возможности пришествия инопланетян «или любого другого объяснения».

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