Военный корабль США переброшен к Черному морю впервые с начала войны в Украине

США перебросили эсминец USS Nitze к входу в Черное море на фоне сообщений о том, что россия* готовит новое наступление в Украине. и угроз президента рф владимира путина ответить «не только бронетехникой» на поставки Киеву западных танков.

Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте 6-го флота США.

Согласно сообщению, что некоторое время военный корабль, который входит в ударную группу авианосца George H.W. Bush, простоит возле Босфора, а позже направиться в порт на военной-морской базе Гельджюк.

Командующий ударной группой контрадмирал Деннис Велес сказал, что цель миссии американского флота в Средиземноморском регионе — это «тесная работа с партнерами по НАТО». По его словам, эсминец готов сдерживать противника, а также защищать союзников по НАТО.

Merhaba, Gölcük !@usnavy destroyer #USSNitze (DDG 94), attached to the @GHWBCVN77, arrived to the Turkish port of Gölcük for a scheduled port visit, Feb. 3, 2023.

