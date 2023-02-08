Военный корабль США переброшен к Черному морю впервые с начала войны в Украине

США перебросили эсминец USS Nitze к входу в Черное море на фоне сообщений о том, что россия* готовит новое наступление в Украине. и угроз президента рф владимира путина ответить «не только бронетехникой» на поставки Киеву западных танков.

Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте 6-го флота США.

Согласно сообщению, что некоторое время военный корабль, который входит в ударную группу авианосца George H.W. Bush, простоит возле Босфора, а позже направиться в порт на военной-морской базе Гельджюк.

Командующий ударной группой контрадмирал Деннис Велес сказал, что цель миссии американского флота в Средиземноморском регионе — это «тесная работа с партнерами по НАТО». По его словам, эсминец готов сдерживать противника, а также защищать союзников по НАТО.

Merhaba, Gölcük !@usnavy destroyer #USSNitze (DDG 94), attached to the @GHWBCVN77, arrived to the Turkish port of Gölcük for a scheduled port visit, Feb. 3, 2023. For more: https://t.co/isohZm8iHK#StrongerTogether — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) February 5, 2023

Последний американский военный корабль заходил в регион Черного моря в декабре 2021 года.

Пройти непосредственно в Черное море корабли флота США не могут из-за конвенция Монтре, согласно которой во время боевых действий проливы Босфор и Дарданеллы закрываются Турцией для военных кораблей, не приписанных к черноморским портам.

Тем не менее, находясь вблизи Стамбула, USS Nitze способен дотянуться ракетами до Крыма, ростовской области и краснодарского края.

Ранее Курсор писал, что Германия одобрила поставку Украине танков Leopard: какие объемы согласованы. Немецкое правительство делает еще один большой шаг в обеспечении поддержки вооружением украинских защитников.

Наша редакция писала, что в СНБО Украины ответили, есть ли у них оружие, способное уничтожить цели в рф. Международные партнеры запретили Украине наносить удары по территории агрессора из западного оружия.

Курсор писал ранее, что в феврале будет ровно год, как на территории Украины длится война, развязанная российской федерацией. И в течение следующих недель армия агрессора готовится пойти в новое масштабное наступление. Но военный аналитик Алексей Гетьман считает, что оно уже началось, поскольку на Донбассе уже начались «горячие» бои.

Еще мы писали, что почти за год войны в Украине оккупанты потеряли большое количество солдат и техники. Согласно данным аналитиков, армия агрессора с 24 февраля 2022 года лишилась 9 тысяч единиц транспортных средств и тяжелого вооружения.

Напомним, что в российской федерации уже несколько месяцев в полной мере идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить их приказали в кремле.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!