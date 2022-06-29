В Беларуси готовятся к новым военным учениям

Вблизи государственной границы Украины военные Беларуси проведут учения, в ходе которых будут отрабатывать оборону стратегических объектов и формировать стрелковые специальные батальоны.

Об этом говорится в заявлении Генерального Штаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что белорусские ВС вблизи северных областей Украины проводят проверку боевой готовности. Ранее в Беларуси начались военные учения, которые будут проводиться по 16 июля текущего года. Военные учения проходят в Гомельской области, которая находится недалеко от государственных границ Украины и россии*.

«В ходе сборов будут отработаны вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, организация охраны и обороны объектов», — заявили в украинском Генштабе.

Также сообщается, что сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по территории Украины из Беларуси.

Ранее Курсор писал, что в Беларуси заявили, что не угрожают Украине. По словам государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, от Беларуси не исходит никаких угроз для Украины, но украинские власти предпринимают попытки поставить «некий заслон».

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