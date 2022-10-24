Дери рассказал, поддержит ли ШАС Нетаниягу, если он не получит 61 место

Председатель ШАС Арье Дери выступил на экономической конференции Besheva and Israel National News-Arutz Sheva в Иерусалиме, где он опроверг сообщения о разногласиях между ним и председателем «Яадут а-Тора» Моше Гафни.

«Поскольку выборы были объявлены, я заявил, что мы ведем большую кампанию внутри блока, и я не буду тратить ни минуты на конфликт внутри блока, потому что я борюсь с другим блоком, и точка», — сказал Дери.

Он также прокомментировал возможность того, что правый блок не получит большинства из 61 места, необходимых для формирования коалиции, и лояльность Биньямину Нетаниягу в такой ситуации.

«Мы полтора года сидим в оппозиции и три года переходим от одной избирательной кампании к другой. Мы — один блок во главе с Нетаньяху, и вместе мы победим и сформируем правительство. В любой ситуации мы вместе с Нетаниягу в одном блоке», — отметил Дери.

«Я ничего не имею против Бени Ганца. Добрый и хороший человек. Но Ганц сидит в левом правительстве, которое пытается изменить политическую идентичность Государства Израиль. Беннет создал правительство путем обмана. пообещал не создавать правительство с левыми, с арабами и с Лапидом и не проводить ротацию на посту премьер-министра, и нарушил все эти обещания», — сказал политик.

Ранее Курсор писал, что новый опрос показал, что в Кнессете раскол. Согласно опросу, ни один из блоков не получает правящего большинства.

Курсор писал, что Лапид обеспокоен, что Нетаниягу поставит под сомнение легитимность результатов выборов. Премьер-министр сказал, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу может не принять результаты общенациональных выборов 1 ноября.

Курсор писал, что Смотрич опасается, что Нетаниягу может сформировать правительство с Ганцем. Бецалель Смотрич опасается, что, если он не получит больше мест, чем Ганц, Нетаниягуу оставит Религиозную сионистскую партию в оппозиции.

Один из последни опросов показал, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Гидеон Саар рассказал, у кого больше шансов сформировать правительство. Саар сообщил, что не верит в премьер-министра Яира Лапида и не поддерживает его позицию в отношении решения о создании двух государств.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников.

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.