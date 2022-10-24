Новый опрос показал, что в Кнессете раскол

Согласно опросу, ни один из блоков не получает правящего большинства.

Согласно новому опросу, опубликованному сегодня, Кнессет находится в тупике, поскольку партия «Еврейский дом» министра внутренних дел Айелет Шакед остается намного ниже минимального порога.

Опрос, проведенный Kantar и опубликованный Kan Reshet Bet в понедельник утром, показал, что если бы сегодня были проведены новые выборы, четыре партии, связанные с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу, получили бы в общей сложности 60 мест, что на одно меньше необходимого большинства для формирования правительства.

Остальные 60 мест достанутся фракциям-членам нынешнего коалиционного правительства, а также списку «Хадаш-Тааль, арабской фракции в оппозиции.

«Ликуд» опустился на одно место в опросе, упав до 31 места с 32 в предыдущем опросе Kantar, опубликованном 11 октября.

«Еш Атид», Религиозно-сионистская партия и «Лагерь государственников» стабильно удерживали 24, 13 и 12 мест соответственно.

Среди фракций харедим ШАС поднялся на одно место — до 9 мест, «Яадут а-Тоара» остался с 7 местами. «Исраэль Бейтену» получил 6 мест в опросе, как и в предыдущем опросе Kantar, в то время как МЕРЕЦ и Авода стабильно удерживали по 5 мест каждая.

Две крупнейшие арабские партии, РААМ и «Хадаш-Тааль», получили по четыре места каждая, в то время как фракция Балад немного выросла, с 1,4% до 1,8%, что намного ниже избирательного порога в 3,25%.

«Еврейский дом» оставался стабильным на уровне 1,6%, опередив «Экономическую партию» с 1,5%.

Ранее Курсор писал, что Лапид обеспокоен, что Нетаниягу поставит под сомнение легитимность результатов выборов. Премьер-министр сказал, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу может не принять результаты общенациональных выборов 1 ноября.

Смотрич заявил, что Нетаниягу «настоящий лжец». В обнародованной записи глава Религиозного сионизма говорит о том, как бывший премьер-министр пытался сформировать правительство с РААМ.

Курсор писал, что Смотрич опасается, что Нетаниягу может сформировать правительство с Ганцем. Бецалель Смотрич опасается, что, если он не получит больше мест, чем Ганц, Нетаниягуу оставит Религиозную сионистскую партию в оппозиции.

Один из последни опросов показал, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Гидеон Саар рассказал, у кого больше шансов сформировать правительство. Саар сообщил, что не верит в премьер-министра Яира Лапида и не поддерживает его позицию в отношении решения о создании двух государств.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников. Лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу надеется, что его сторонники в полном составе придут на избирательные участки во время предстоящих выборов.

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.