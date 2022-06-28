Астролог дал прогноз по войне в Украине: что ожидать

Текущим летом для Украины прогнозируются тяжелые времена. Ситуация начнет меняться только в августе, станет чуть полегче.

Об этом заявил ведический астролог Игорь Нехаев в «Сніданку з 1+1».

По словам астролога, 26 июня планета Марс перешла в знак войны и останется в нем аж до 10 августа. В этот период может произойти эскалация конфликта.

Кроме этого, астролог предупреждает о еще одном неблагоприятном моменте для украинцев.

«В феврале 2022 года, когда началась война, Сатурн и Марс были вместе, это была сильная взрывчатая смесь. Так вот Сатурн 12 июля снова возвращается в то положение, в котором был в феврале, и будет в нем до конца года», – сказал он.

Ранее Курсор писал, что эксперт озвучил вероятность российского ядерного удара по Украине. Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что в россии* обсуждалось применение тактического ядерного оружия в ходе войны в Украине.

Курсор информировал, что в россии озвучили условие начала третьей мировой войны. В россии снова грозят третьей мировой войной из-за того, что Украина может официально вступить в Североатлантический Альянс.

Курсор писал, что в россии «анонсировали» удар по одной из украинских ТЭС. Министерство обороны россии заявило, что на территории Криворожской ТЭС находятся украинские военные, которые готовят провокацию.

Кроме этого, в Офисе президента Украины объяснили ракетный удар по Кременчугу со стороны рф. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему россия решилась на обстрел Кременчуга.

Редакция Курсора сообщала, что появились жуткие фотографии с места событий. На них можно увидеть работу пожарных, которые тушат огонь. Кроме того, на телеграм-канале NEXTA Live появилось видео от местной жительницы, которая рассказала о том, что происходит.

Наш сайт публиковал страшные кадры из Украины: российские ракеты попали в многолюдный торговый центр.

Курсор писал, что владимир путин делает всё, чтобы начать Третью мировую войну. Если россия будет иметь военные успехи в Украине, Китай вполне может решиться на военное вторжение в Тайвань, в том случае, если Запад во главе с США не сможет дать симметричный ответ.