Эксперт озвучил, когда может завершиться война в Украине

По словам военного эксперта Олега Жданова, у Украины имеется возможность освободить все захваченные россией* территории, но необходимо воспользоваться этим шансом, учитывая нынешнюю политическую и экономическую ситуации в мире.

Об этом Жданов заявил «Главреду».

По словам Жданова, сейчас Украина воюет с российской федерацией не в одиночку, а за счет помощи иностранных партнеров.

Жданов, говоря о том, когда Украина сможет вернуть оккупированные территории, сказал, что «тот же Пентагон предполагает, что самый поздний срок окончания этой войны — осень 2023 года. Речь идет о полном окончании войны. Никто не хочет затягивать эту войну на год».

«Все готовы помочь Украине, чтобы война закончилась в ближайшие максимум полгода, может быть, весной 2023 года», — заявил Жданов.

Эксперт добавил, что страны Запад разрабатывают «план Маршалла» для Украины, а также распределяется кто и что будет отстраивать на территории Украины после войны.

«Европейцы прекрасно понимают, что деньги работают только тогда, когда они куда-нибудь вкладываются, а не лежат в банке на счету. Они хотят вложить деньги в Украину и, естественно, получить с этого свою долю прибыли. Так что никто в мире не заинтересован в затягивании этой войны. Кстати, россия — в том числе, так как ее экономика не вытянет долговременную войну. А с ленд-лизом еще никто не проигрывал. Так что есть шанс, что нам не придется подводить итоги года, потому что она настолько не затянется», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что гендиректор Baykar рассказал, почему поддерживает Украину в войне. Турецкая компания Baykar, которая славится ударными беспилотниками Bayraktar TB2, поддерживает Украину в войне с рф и несколько БПЛА отдала ВСУ бесплатно.

Эксперт назвал города Украины, которые 24 августа будут в наибольшей опасности. 24 августа в Украине отмечается День Независимости и российская федерация*, в связи с праздником, может усилить обстрелы в некоторых городах.

Курсор сообщал, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, постоянные обстрелы города Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС со стороны россии является «провокацией и этакой игрой на «ядерных нервах» мирового общества в целом».

Наша редакция писала, что Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл. Зеленский отметил, что проинформировал международных партнеров о том, что может сделать рф на этой неделе.

Курсор сообщал, что, по мнению экспертов рассказали, что армия российской федерации* теряет эффективность, как и ее техника.

Напомним, что на фоне приближения Дня независимости Украины военный эксперт сообщил, что украинская сторона готовит россии* «сюрприз». Также отметим, что в рф считают военный конфликт с НАТО «совершенно реальным».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!