Минобороны Беларуси обратилось к военным Украины

Минобороны Беларуси опубликовало видео с обращением военных к ВСУ. В обнародованном видео говорится, что, если украинские военные «не хотят войны, то ее не будет».

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Министерство обороны Беларуси.

Военные также говорили о какой-то технологии ИПСО, которая якобы действует в Украине. В ведомстве отметили, что главная цель этой технологии — «запугать» военных Беларуси.

«Наш ответ коллегам из ВСУ. Ваша ИПСО запускает пафосные ролики с обращением к белорусам, пытаются нас в чем-то обвинить, местами даже запугать. Но мы-то с вами люди военные и понимаем, что запугивание — удел слабых. Уже неплохо то, что вы вспомнили, что мы братские народы, это позитивный сигнал», — говорится в заявлении.

«Если вы не хотите войны — ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь запугивать, не нагнетайте, и будет так, как вы хотите. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления!», говорят военные РБ.

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, россия может повторно осуществить наступление с территории в Беларуси, но их главной целью будет не Киев.

Ранее Курсор писал, что в Беларуси начали раздавать повестки: кто получает. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Беларусь используется президентом рф владимиром путиным в качестве военного полигона.

Курсор писал, что СМИ сообщают, что Беларусь готовится к мобилизации. Власти Беларуси, вероятно, готовятся к экскалации на границе с Украиной.

Курсор писал, что Беларусь ввела режим «контртеррористической операции». Беларусь опасается наступления из соседних стран.

Также в Беларуси пожаловались на Украину: «Испытываем на себе давление». В Беларуси заявили, что Украина подорвала пограничные мосты.

Сообщалось, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения. Украинскому послу в Беларуси вручили ноту из-за якобы подготовки нападения со стороны Украины – МИД Украины.

Кроме этого, Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине.

Напомним, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!