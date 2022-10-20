Риск повторного наступления с Беларуси: в Украине сделали заявление

Спутниковые фотографии показывают, что россия* постепенно наращивает силы на границе Беларуси с Украиной.

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, россия может повторно осуществить наступление с территории в Беларуси, но их главной целью будет не Киев.

Об этом он заявил на брифинге.

«Угроза возобновления наступления вс россии на северном направлении растет. На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран партнеров», — заявил Громов.

По его словам, также растет агрессивная риторика военно-политического руководства рф и Беларуси, а также продолжается развертывание регионального группирования войск так называемого союзного государства.

Громов отметил, что на территории РБ развертывают авиационные подразделения, подразделения других родов войск, сил вс рф на соответствующих аэродромах и объектах военной инфраструктуры.

«В рамках указанного на территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке к скрытой мобилизации. Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов, разместила на своих аэродромах самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа «Калибр», — отметил он.

По его словам, проводится постоянный мониторинг ситуации на северной границе. Он добавил, что, если противник решит открыть второй фронт со стороны Беларуси, то Украина ответит адекватно.

Ранее Курсор писал, что в Беларуси начали раздавать повестки: кто получает. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Беларусь используется президентом рф владимиром путиным в качестве военного полигона.

Курсор писал, что СМИ сообщают, что Беларусь готовится к мобилизации. Власти Беларуси, вероятно, готовятся к экскалации на границе с Украиной.

Курсор писал, что Беларусь ввела режим «контртеррористической операции». Беларусь опасается наступления из соседних стран.

Также в Беларуси пожаловались на Украину: «Испытываем на себе давление». В Беларуси заявили, что Украина подорвала пограничные мосты.

Сообщалось, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения. Украинскому послу в Беларуси вручили ноту из-за якобы подготовки нападения со стороны Украины – МИД Украины.

Кроме этого, Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине. Он сказал, что «в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».

Как сообщал Курсор, беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации свои территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины.

Курсор писал, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!