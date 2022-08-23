Названы следующие цели россии в войне против Украины

По сообщениям СМИ, разведывательные службы Соединенных Штатов имеют данные о том, что россия в ближайшее время намерена нанести ракетные удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины.

Об этом сообщает издание Reuters.

Согласно информации анонимного источника издания, в ближайшие дни существует угроза для мирных граждан Украины.

«российская федерация намерена активизировать усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список россиня в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские ракетные удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры», — отмечается в сообщении.

Ранее Курсор писал, что в Сети показали, как Киевская область возрождается после зверств оккупантов. В Сети появились фотографии одного из торговых центров поселка городского типа Макаров Бучанского района Киевской области до и после вторжения российских оккупационных войск в Украину.

Кроме этого, гендиректор Baykar рассказал, почему поддерживает Украину в войне. Турецкая компания Baykar, которая славится ударными беспилотниками Bayraktar TB2, поддерживает Украину в войне с рф и несколько БПЛА отдала ВСУ бесплатно.

Эксперт назвал города Украины, которые 24 августа будут в наибольшей опасности. 24 августа в Украине отмечается День Независимости и российская федерация*, в связи с праздником, может усилить обстрелы в некоторых городах.

Курсор сообщал, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, постоянные обстрелы города Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС со стороны россии является «провокацией и этакой игрой на «ядерных нервах» мирового общества в целом».

Наша редакция писала, что Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл. Зеленский отметил, что проинформировал международных партнеров о том, что может сделать рф на этой неделе.

Курсор сообщал, что, по мнению экспертов рассказали, что армия российской федерации* теряет эффективность, как и ее техника.

Напомним, что на фоне приближения Дня независимости Украины военный эксперт сообщил, что украинская сторона готовит россии* «сюрприз». Также отметим, что в рф считают военный конфликт с НАТО «совершенно реальным».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!